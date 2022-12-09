С «дочки» «Газпром нефтехим Салават» взыскивают 57,7 млн рублей

Требования предъявлены к «Предприятию промышленного железнодорожного транспорта», которым владеет «Газпром нефтехим Салават».
Сумма иска - 57,76 млн рублей. Детали спора пока не раскрываются.
Как следует из картотеки дел суда, «Газпромтранс» подал заявление 2 декабря. Суд пока не назначил дату рассмотрения спора.
Как сообщал Mkset, ранее Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Газпромтранса» к салаватскому «Предприятию промышленного железнодорожного транспорта» о взыскании 47 млн рублей штрафа превышение срока оборота вагонов компании. Салаватская компания настаивала на несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды истца, однако суд этим не согласился.
«Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» зарегистрировано в Салавате. Компания принадлежит ООО «Газпром нефтехим Салават». Последняя — через ООО «Газпром переработка» — связана с ПАО «Газпром». «Газпромтранс» в свою очередь является «дочкой» «Газпрома».
Компания «Газпром нефтехим Салават» известна по многочисленным претензиям со стороны жителей Стерлитамака и Салавата. Они жалуются на загрязнение водуха предприятием. Число жалоб увеличилось в последние годы.
Претензии к компании есть и со стороны контролирующих органов. В 2021 году Росприроднадзор установил, что у двух производственных объектов компании оказалось разрешений на осуществление выбросов, а три эксплуатировались без необходимого заключения. Также «Газпром нефтехим Салават» не платил взносы за негативное влияние на окружающую среду вовремя.
Суд привлекал компанию к крупному штрафу за нарушение экологического законодательства.