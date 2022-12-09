С «дочки» «Газпром нефтехим Салават» взыскивают 57,7 млн рублей

Претензии к компании есть и со стороны контролирующих органов. В 2021 году Росприроднадзор установил, что у двух производственных объектов компании оказалось разрешений на осуществление выбросов, а три эксплуатировались без необходимого заключения. Также «Газпром нефтехим Салават» не платил взносы за негативное влияние на окружающую среду вовремя.