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С «дочки» «Газпром нефтехим Салават» взыскивают 57,7 млн рублей

Сегодня, 06:36

С принадлежащей «Газпром нефтехим Салавату» компании требуют 57,7 млн рублей

Соответствующий иск в Арбитражный суд Башкирии заявила московская фирма «Газпромтранс».

Требования предъявлены к «Предприятию промышленного железнодорожного транспорта», которым владеет «Газпром нефтехим Салават».

Сумма иска - 57,76 млн рублей. Детали спора пока не раскрываются.

Как следует из картотеки дел суда, «Газпромтранс» подал заявление 2 декабря. Суд пока не назначил дату рассмотрения спора.

Как сообщал Mkset, ранее Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Газпромтранса» к салаватскому «Предприятию промышленного железнодорожного транспорта» о взыскании 47 млн рублей штрафа превышение срока оборота вагонов компании. Салаватская компания настаивала на несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды истца, однако суд этим не согласился.

«Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» зарегистрировано в Салавате. Компания принадлежит ООО «Газпром нефтехим Салават». Последняя — через ООО «Газпром переработка» — связана с ПАО «Газпром». «Газпромтранс» в свою очередь является «дочкой» «Газпрома».

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Компания «Газпром нефтехим Салават» известна по многочисленным претензиям со стороны жителей Стерлитамака и Салавата. Они жалуются на загрязнение водуха предприятием. Число жалоб увеличилось в последние годы.

Претензии к компании есть и со стороны контролирующих органов. В 2021 году Росприроднадзор установил, что у двух производственных объектов компании оказалось разрешений на осуществление выбросов, а три эксплуатировались без необходимого заключения. Также «Газпром нефтехим Салават» не платил взносы за негативное влияние на окружающую среду вовремя.

Суд привлекал компанию к крупному штрафу за нарушение экологического законодательства.



#Общество#2#Наталья Балыкова
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