Родители Башкортостана в этом году открыли почти 3000 вкладов на своих детей в Сбере

Сейчас в Республике Башкортостан на детей и подростков открыто почти 15 тысяч вкладов объемом около 2 млрд рублей. В прошлом году средняя сумма такого вклада составляла 110 тыс. рублей, в 2022 году она выросла до 128 тыс. рублей.
— Больше половины «детских» вкладов открываются на срок от двух лет и более, чтобы к совершеннолетию ребенка скопить первый капитал для оплаты высшего образования, первой машины или взноса на квартиру. Как правило, открывают такие вклады родители, но пополнять его может вся семья, включая бабушек и дедушек. Отличительная особенность вклада в том, что деньги принадлежат только ребенку, поэтому такой вклад нельзя арестовать и даже при разводе родителей сбережения останутся у ребенка, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
— Большинство родителей заранее продумывают, как оплатить обучение своему ребенку в университете, купить недвижимость или автомобиль. Поскольку речь идет о больших суммах, то лучше начать копить как можно раньше, чтобы финансовая цель была достигнута в срок, — управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Для того, чтобы открыть «детский» вклад, родителям необходимо обратиться в офис банка, предоставив паспорт и ИНН. Также необходимо иметь с собой свидетельство о рождении ребенка, если ему еще нет 14 лет, или паспорт, если ему от 14 до 18 лет. С 14 лет подросток может самостоятельно открыть счёт или вклад в банке, если у него есть паспорт. Сделать это можно в приложении СберБанк Онлайн или в офисе банка.
Несмотря на то, что вклад открывается родителями, владельцем денег является ребенок. Достигнув 14-летнего возраста, подросток может сам снимать накопленные проценты. С 18 лет владелец накоплений может полностью снять все деньги. Родители тоже могут совершать расходные операции по вкладу ребенка младше 14 лет, но для этого потребуется предоставить письменное разрешение органа опеки и попечительства.