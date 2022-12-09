Родители Башкортостана в этом году открыли почти 3000 вкладов на своих детей в Сбере

Для того, чтобы открыть «детский» вклад, родителям необходимо обратиться в офис банка, предоставив паспорт и ИНН. Также необходимо иметь с собой свидетельство о рождении ребенка, если ему еще нет 14 лет, или паспорт, если ему от 14 до 18 лет. С 14 лет подросток может самостоятельно открыть счёт или вклад в банке, если у него есть паспорт. Сделать это можно в приложении СберБанк Онлайн или в офисе банка.