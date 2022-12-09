Платформа МСП.РФ Корпорации МСП признана победителем премии Digital Leader Award

НА МСП.РФ для бизнесменов из 85 регионов РФ также доступно 1,5 тыс. комплексных услуг. В каждом сформирован свой пакет, который можно выбрать в личном кабинете. Наборы включают в себя несколько самых подходящих региональных комплексных мер поддержки. Возможны консультации по разного рода вопросам, в том числе финансовому и управленческому аудиту, повышению квалификации сотрудников, выходу на маркетплейсы и прочим.