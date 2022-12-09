Платформа МСП.РФ Корпорации МСП признана победителем премии Digital Leader Award

В номинации “Цифровизация государственных сервисов” ее признали “Платформой года”. Данный проект запустили в феврале текущего года Корпорация МСП и Минэкономразвития в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Андрей Белоусов, первый вице-премьер, выступает его куратором. Об этом пишет iz.ru.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, цифровой платформе МСП нет еще и года, но о ее необходимости и востребованности свидетельствуют свыше 250 тысяч зарегистрировавшихся на ней с февраля пользователей. Свыше 20 сервисов и 400 услуг, в данный момент доступных предпринимателям, уже покрывают большую часть потребностей бизнеса.
“Однако это только начало пути: сейчас мы готовимся к запуску цифрового профиля предпринимателя, который решит для него множество проблем с получением справок и выписок, подачей документов и получением мер поддержки, прежде всего финансовых”, – подчеркнул Исаевич.
Сервис “Производственная кооперация и сбыт”, объединяющий российских и иностранных поставщиков и заказчиков; кредитование, включая льготное; законодательный дайджест со всеми актуальными изменениями в нормативно-правовых актах; покупка ПО со скидкой в 50%, а также “Сервис 360°” для обратной связи в случае проблем в бизнесе – самые востребованные сервисы цифровой платформы МСП.РФ.
НА МСП.РФ для бизнесменов из 85 регионов РФ также доступно 1,5 тыс. комплексных услуг. В каждом сформирован свой пакет, который можно выбрать в личном кабинете. Наборы включают в себя несколько самых подходящих региональных комплексных мер поддержки. Возможны консультации по разного рода вопросам, в том числе финансовому и управленческому аудиту, повышению квалификации сотрудников, выходу на маркетплейсы и прочим.
Digital Leaders Award представляет собой награду в области цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, которые внесли вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. В 2022 году его участниками были как digital-дебютанты, так и цифровые корпорации, которые представляли на суд жюри цифровые проекты и сервисы, товары и услуги.