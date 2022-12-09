Новые Известия назвали имена лучших политтехнологов в этом году

Исследование проводилось с 15 ноября по 7 декабря этого года. Методы опроса — очное и заочное анкетирование. В результате редакция «Новых известий» собрала 226 анкет. Так как 14 из них верифицировать не удалось, в итоговая выборка насчитывала 212 анкет.