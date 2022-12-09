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Новые Известия назвали имена лучших политтехнологов в этом году

Сегодня, 07:37
Фото: pxhere.com
«Новые известия» опубликовали список лучших политтехнологов РФ. При составлении рейтинга руководствовались мнением ключевых экспертов сегмента, являющиеся активными участниками и заказчиками рынка политического консультирования. Им было предложено назвать лучших в шести представленных категориях.

Исследование проводилось с 15 ноября по 7 декабря этого года. Методы опроса — очное и заочное анкетирование. В результате редакция «Новых известий» собрала 226 анкет. Так как 14 из них верифицировать не удалось, в итоговая выборка насчитывала 212 анкет.

Респонденты должны были самостоятельно назвать специалистов, которые, по их мнению, лучшие в своей профессии. 

Анализ помог составить топ специалистов в нескольких сферах. Среди них — федеральные и административные политтехнологи, вице-губернаторы по политике, джиарщики, консультанты политических партий, а также публичные эксперты — комментаторы внутренней политики.

В топ-5 федеральных политтехнологов вошли: Григорий Казанков (РАПК), Евгений Минченко (РАСО, «Минченко консалтинг»), Фирдус Алиев (Экспертный институт социальных исследований), Алексей Куртов («ИнтерМедиаКом»), Константин Костин (ФОРГО).

Лучшими среди партийных политтехнологов названы: Сергей Перминов (ЕР), Дмитрий Гусев (СРЗП), Александр Сидякин (ЕР), Ярослав Нилов (ЛДПР), Сергей Обухов (КПРФ).

В категории «Лучшие административные политтехнологи» в пятерку лучших попали Сергей Кириенко, Александр Харичев, Леонид Левин, Андрей Ярин, Борис Рапопорт.

Лучшими вице-губернаторами по политике эксперты признали Сергея Толмачева (Севастополь), Ольгу Медведеву (Белгородская область), Сергея Пономаренко (Красноярский край), Наталью Сергунину (Москва) и Анатолия Векшина (Челябинская область).

Лучшими джиарщиками — заказчиками услуг политтехнологов респонденты назвали Андрея Полосина («Росатом»), Андрея Грачева («Норникель»), Михаила Леонтьева («Роснефть»), Сергея Михайлова (ТАСС), Маргариту Симоньян («Россия сегодня»).

И, наконец, в топ лучших публичных экспертов-комментаторов попали Виктор Потуремский (ИНСОМАР), Алексей Чеснаков (ЦПКР), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Глеб Кузнецов (ЭИСИ), Сергей Старовойтов («Клуб Регионов»).

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