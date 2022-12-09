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На зарплаты медработников Башкирии дополнительно выделили почти 180 миллионов рублей

Сегодня, 09:49
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Всего на зарплаты сотрудникам сферы медицины по всей России выделили свыше семи миллиардов рублей

В 2023 году Башкирия получит на зарплаты для работников медицинской сферы 179,9 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на сайте Правительства РФ. 

Сообщается, что на зарплаты врачей и среднего медперсонала в России в следующем году будет суммарно выделено 7,4 миллиарда рублей. При этом почти 1,5 млрд рублей заложено в данную сумму в качестве резерва — его ФОМС сможет использовать при недостатке выделенных для субъектов лимитов

Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). 

В правительстве подобное решение объяснили вероятным увеличением численности медработников. Согласно прогнозу, в 2023 году в медучреждения придут работать еще более 18 тысяч врачей и более 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Напомним, что в начале этого года медики Ишимбайской ЦРБ объявили итальянскую забастовку. Решение об этом было принято в связи с мизерными зарплатами и постоянными переработками. В апреле этого года стало известно об уходе главврача больницы со своей должности. 

#Азамат Нухов
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