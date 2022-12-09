На зарплаты медработников Башкирии дополнительно выделили почти 180 миллионов рублей

Сообщается, что на зарплаты врачей и среднего медперсонала в России в следующем году будет суммарно выделено 7,4 миллиарда рублей. При этом почти 1,5 млрд рублей заложено в данную сумму в качестве резерва — его ФОМС сможет использовать при недостатке выделенных для субъектов лимитов



Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).