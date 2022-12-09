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Москалькова: Более 200 случаев призывов мобилизованных признаны ошибкой

9 декабря 17:26
Результатом обращения к российским властям Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека, стала отмена свыше 200 случаев призывов мобилизованных.

В Общественной палате РФ во время пленарного заседания Москалькова объяснила, что при мероприятиях по частичной мобилизации у россиян появилось много вопросов. Очевидно и то, что были допущены ошибки.

Согласно данным, которые озвучила Москалькова, имели место даже такие случаи, когда у мобилизованного на руках был ребенок-инвалид, прикованный к постели, или четверо малолетних детей. Об этом информирует Russian.rt.com.

Омбудсмен призналась, что несмотря на то, что ошибки были исправлены, это было достигнуто ценой общих усилий общества и государства, гражданина и представителя власти.

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