Москалькова: Более 200 случаев призывов мобилизованных признаны ошибкой

В Общественной палате РФ во время пленарного заседания Москалькова объяснила, что при мероприятиях по частичной мобилизации у россиян появилось много вопросов. Очевидно и то, что были допущены ошибки.
Согласно данным, которые озвучила Москалькова, имели место даже такие случаи, когда у мобилизованного на руках был ребенок-инвалид, прикованный к постели, или четверо малолетних детей. Об этом информирует Russian.rt.com.
Омбудсмен призналась, что несмотря на то, что ошибки были исправлены, это было достигнуто ценой общих усилий общества и государства, гражданина и представителя власти.