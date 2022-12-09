Мэрия Уфы назвала бюджет города на 2023 год

Также была озвучена сумма городского бюджета на 2024 и 2025 года. Согласно предварительным данным, в 2024 году бюджет города составит порядка 31,978 миллиарда рублей, в 2025 году — 28,711 миллиарда рублей. Отмечается, что среди пополнение городского бюджета будет осуществляться за счет налоговых и неналоговых доходов (37%) и межбюджетных трансфертов (63%).