Мэрия Уфы назвала бюджет города на 2023 год

Бюджет Уфы на следующий год составит 40,892 миллиарда рублей, при этом налоговые и неналоговые доходы составят 15,15 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Также была озвучена сумма городского бюджета на 2024 и 2025 года. Согласно предварительным данным, в 2024 году бюджет города составит порядка 31,978 миллиарда рублей, в 2025 году — 28,711 миллиарда рублей. Отмечается, что среди пополнение городского бюджета будет осуществляться за счет налоговых и неналоговых доходов (37%) и межбюджетных трансфертов (63%).
В пресс-службе мэрии города также уточняют, что в период ближайших трех лет бюджет будет сбалансированным и бездефицитным.