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Мэрия Уфы назвала бюджет города на 2023 год

Сегодня, 07:37
Фото: Артур Салимов / 1MI
В ближайшие несколько лет бюджет города будет сбалансированным и бездефицитным

Бюджет Уфы на следующий год составит  40,892 миллиарда рублей, при этом налоговые и неналоговые доходы составят 15,15 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации  Уфы.

Также была озвучена сумма городского бюджета на 2024 и 2025 года. Согласно предварительным данным, в 2024 году бюджет города составит порядка 31,978 миллиарда рублей, в 2025 году — 28,711 миллиарда рублей. Отмечается, что среди пополнение городского бюджета будет осуществляться за счет налоговых и неналоговых доходов (37%) и межбюджетных трансфертов (63%).

В пресс-службе мэрии города также уточняют, что в период ближайших трех лет бюджет будет сбалансированным и бездефицитным.

 

#Азамат Нухов
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