Кадровые решения в двух министерствах, масочный режим и карантин в школах Башкирии

В Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом — эпидемиологический порог превышен на 61%. За минувшую неделю в Уфе было зафиксировано без малого 11 тысяч случаев, а именно 10 895 случаев, 35,7% от которых это случаи заболевания у детей в возрасте до 14 лет. Таким образом по сравнению с предшествующей отчетной неделе заболеваемость выросла на 18,2% и находится выше эпидемиологического порога на 61%. Растет и количество заболевших COVID-19, так в Уфе только за минувшие сутки с нарастающим итогом было зарегистрировано 64 случая заболевания, при этом наблюдается незначительный рост, составивший 29% по сравнению с прошлой неделей.

Между тем, вводить масочный режим в Башкирии не торопятся. Как сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии к обязательному ношению масок в республике могут вернуться в случае пиковой эпидемиологической ситуации, а также высокой загруженности медучреждений. В настоящий же момент ситуация оценивается как «напряженная». Напомним, ранее в ведомстве рекомендовали носить маски в общественных местах.

Дезертиром, стрелявшим в полицейских в городе Новошахтинск, оказался один из заключенных завербованных в ЧВК «Вагнер» из исправительной колонии в Башкирии. Напомним, днем ранее вооруженный пулеметом мужчина ранил полицейского при попытке задержания, после чего скрылся. Ситуацию прокомментировал Евгений Пригожин. По словам бизнесмена, по данной ситуации в организации проведут собственное расследование.

Также на этой неделе в Башкирию из Великого Устюга прибыл поезд Деда Мороза. Сказочный персонаж прибыл в Уфу вместе со Снегурочкой, зайцами и гномом. На ЖД вокзале, где проходило мероприятие, собралась оживленная толпа. О том, как прошел детский праздник Mkset рассказывал здесь.

Суд обязал обустроить тротуар, где летом погибли в «пьяном» ДТП 4 девушки в Бакалах. Трагедия произошла в июле, но на обустройство тротуара дали еще полгода. Возраст погибших составлял от 16 до 19 лет, трагедия вызвала широкий общественный резонанс, глава Башкирии тогда заявил, что берет дело под личный контроль, а «пьяный негодяй» понесет наказание.

В Башкирии 60 школьных классов были закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Как сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин, школы, в соответствии с СанПиНом, должны принимать решение о приостановлении учебного и процесса и введении ограничений в том случае, если 20% и более детей отсутствуют по причине причине острых респираторных инфекций.