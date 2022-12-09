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Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Уфе и Башкирии

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Уфе и Башкирии
Многим семьям Башкирии, воспитывающим детей, положены различные соцвыплаты, льготы и пособия от государства. Какие региональные выплаты на детей будут действовать в 2023 году в Уфе, — в нашей статье.

Повлияет ли единое пособие на детей с 1 января 2023 года на губернаторские

На сегодняшний день жителям Уфы с детьми, как и во всем Башкортостане, выплачивается ряд пособий от государства и республики.

В настоящее время часть из пособий предоставляется Пенсионным фондом:

  • единовременная выплата беременным за постановку на учет в ранние сроки
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам
  • ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет
  • ежемесячная выплата из средств материнского капитала (сейчас выдается только за второго и последующих детей, с нового года можно будет получать и за первого ребенка).

И часть пособий пока выплачивают органы социальной защиты:

  • ежемесячное пособие за третьего и последующих детей до трех лет
  • ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет
  • ежемесячное пособие за первого ребенка до трех лет).

С января 2023 года все эти виды матпомощи будут объединены в единое пособие, которое будет выплачиваться всем нуждающимся семьям в Башкирии, воспитывающим детей. Данные меры поддержки можно будет получить по единому заявлению и в одном месте — в Фонде пенсионного и социального страхования РФ (который объединит в скором времени функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования).

Повлияет ли единое пособие на детей с 1 января 2023 года на губернаторские
Фото: piqsels.com

При этом размер новой выплаты будет зависеть от регионального прожиточного минимума (ПМ), установленного в Башкортостане.

Для беременных женщин в Башкирии с 2023 года сумма ежемесячной выплаты составит от  13 635 рублей до 27 270 рублей (50% и 100% от регионального ПМ для трудоспособных граждан на 2023 год в Башкирии соответственно). Для остальных нуждающихся семей в Башкирии размер пособия будет варьироваться от 12 135 рублей до 24 270 рублей в месяц (50% и 100% от регионального ПМ для детей на 2023 год в Башкирии соответственно).

Размер соцпособия будет зависеть от доходов и имущественного положения семьи.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова:

«Универсальное пособие будет назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости, применением „правила нулевого дохода“, другими словами: все взрослые члены семьи должны иметь официальный заработок или отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами».
Повлияет ли единое пособие на детей с 1 января 2023 года на губернаторские
Фото: 1MI

Дополнительные губернаторские пособия при рождении ребенка, региональные льготы и компенсации в 2023 году сохранятся в Уфе на прежнем уровне.

«Единое пособие, которое начнет действовать на территории Российской Федерации с 1 января 2023 года, ни в коем случае не приведет к сокращению количества других федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. Это универсальное пособие просто объединит 6 уже действующих выплат семьям с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку», — сообщили в пресс-службе правительства республики Башкортостан.

Таким образом, все меры поддержки семей с детьми, действующие на территории Республики Башкортостан (как федеральные, так и региональные, в том числе упомянутая единовременная выплата в связи с рождением ребенка), остаются в силе.

Повлияет ли единое пособие на детей с 1 января 2023 года на губернаторские
Фото: 1MI

Кому положены губернаторские выплаты на детей в Уфе и Башкирии

В Башкортостане губернаторскую помощь получают многодетные родители, а также малоимущие семьи.

Статус малоимущей в Уфе и Башкирии присваивается тем семьям, где среднедушевой доход не превышает 11 747 рублей (ПМ на детей, установленный на 2022 год в Башкортостане). В следующем году показатель ПМ для детей будет увеличен предположительно до 12 135 рублей. То есть на губернаторскую поддержку могут рассчитывать все семьи с детьми в Уфе, имеющие доход менее данного показателя и попадающие под критерии нуждаемости.

Губернаторскую финансовую поддержку в Башкортостане в рамках нацпроекта «Демография» получают свыше 33 тысяч многодетных семей в регионе.

Кому положены губернаторские выплаты на детей в Уфе и Башкирии
Фото: 1MI

Региональный материнский капитал в 2023 году

В Башкортостане все семьи, где родился ребенок, получают федеральный маткапитал. Его сумма ежегодно индексируется, и с февраля 2023 года составит, по прогнозам Фонда пенсионного и соцстрахования РФ, на первенца — 589 569 руб., а на второго — 779 094 руб.

Губернаторского маткапитала в Уфе и Башкирии на данный момент нет. Но семьям, где воспитываются восемь и более детей, положена единовременная региональная выплата в размере 622 800 рублей.

Оформить выплату маткапитала можно, подав заявление в региональные отделения ПФР.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова:

«Важный момент: семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека с 1 января будущего года смогут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере 1 прожиточного минимума на ребенка — и это вне зависимости от очерёдности рождения малыша (сейчас такое право есть только на второго). То есть семья сможет получать одновременно 2 выплаты — универсальное пособие и пособие на малыша до 3 лет из материнского капитала».
Региональный материнский капитал в 2023 году
Фото: 1MI

Региональное пособие на ребенка до 3 лет в 2023 году

На малышей до полутора лет ежемесячно выплачивается денежное пособие, размер которого составляет 40% от зарплаты одного из работающих родителей. Если родители являются студентами либо официально не трудоустроены, то им будут платить по уходу за малышом до 1,5 лет — 12 135 рублей. То есть размер ПМ, установленного в Башкирии на 2023 год для детей.

Губернаторские выплаты на детей до трёх лет в Башкирии получают многодетные семьи, признанные нуждающимися. На это пособие могут претендовать семьи с тремя и более малышами, где среднемесячный доход на человека менее 27 270 рублей (двукратный ПМ для трудоспособных граждан в Башкирии на 2023 год). Размер пособия в 2023 году составит 12 135 руб. ежемесячно (показатель ПМ на детей).

Нуждающимся семьям в Уфе и Башкирии платят региональные ежемесячные пособия до трех лет — по 519 руб., если в семье двое и более малышей. Губернаторские выплаты от рождения и до совершеннолетия получают ежемесячно многодетные нуждающиеся семьи: с четырьмя детьми — по 1557 руб., с пятью и более — по 2076 руб.

Если нуждающаяся семья проживает в сельской местности, то положена доплата 115 рублей в месяц на каждого малыша до года. А матерям-одиночкам платят по 467,10 рубля в месяц.

Региональное пособие на ребенка до 3 лет в 2023 году
Фото: 1MI

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году

Каждой семье в Башкортостане положена единовременная выплата при рождении малыша. Это сумма фиксированная и утверждается на федеральном уровне. Деньги выплачиваются всем родителям вне зависимости от размера зарплаты и трудоустройства.

С февраля 2023 года размер единовременной выплаты при рождении составит 23 011 рублей. Так как в Башкирии действует повышающий коэффициент 1,15, то сумма пособия в Уфе составит 26 462, 65 руб.

Кроме того, в Башкирии все семьи при рождении малыша получают губернаторский подарочный набор, куда входят вещи, необходимые в первые дни жизни новорожденного.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году
Фото: 1MI

Региональные льготы семьям с детьми в Уфе и Башкирии в 2023 году

Нуждающиеся семьи с детьми в Уфе и Башкирии имеют право на ряд региональных мер поддержки. Сюда входят льготы и компенсации в отношении жилья, образования, налогообложения, здравоохранения и др.

Губернаторские меры соцподдержки в Уфе:

  • бесплатное детское питание — для малышей до трёх лет;
  • жилищные сертификаты — для семей с пятью и более детьми;
  • предоставление путевок в санатории и детские лагеря;
  • налоговые льготы по земле, имуществу, транспорту;
  • бесплатное предоставление лекарственных препаратов;
  • возмещение расходов на оплату коммунальных услуг;
  • бесплатное питание для школьников — для многодетных;
  • внеочередность при зачислении в детсады и общеобразовательные учреждения;
  • компенсация части оплаты за посещение детсада;
  • возмещение расходов на покупку школьной формы.

В 2022 году в Уфе и Башкортостане разработаны меры поддержки семей мобилизованных. Региональная помощь прежде всего касается детей. Сюда входят: внеочередное зачисление в ясли, освобождение от оплаты за детсад, бесплатное посещение кружков и секций, бесплатное питание школьников, право на бесплатный проезд на городском транспорте на время учебного года.

Региональные льготы семьям с детьми в Уфе и Башкирии в 2023 году
Фото: 1MI
#Пособие#Дети#Выплаты
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