На сегодняшний день жителям Уфы с детьми, как и во всем Башкортостане, выплачивается ряд пособий от государства и республики.
В настоящее время часть из пособий предоставляется Пенсионным фондом:
И часть пособий пока выплачивают органы социальной защиты:
С января 2023 года все эти виды матпомощи будут объединены в единое пособие, которое будет выплачиваться всем нуждающимся семьям в Башкирии, воспитывающим детей. Данные меры поддержки можно будет получить по единому заявлению и в одном месте — в Фонде пенсионного и социального страхования РФ (который объединит в скором времени функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования).
При этом размер новой выплаты будет зависеть от регионального прожиточного минимума (ПМ), установленного в Башкортостане.
Для беременных женщин в Башкирии с 2023 года сумма ежемесячной выплаты составит от 13 635 рублей до 27 270 рублей (50% и 100% от регионального ПМ для трудоспособных граждан на 2023 год в Башкирии соответственно). Для остальных нуждающихся семей в Башкирии размер пособия будет варьироваться от 12 135 рублей до 24 270 рублей в месяц (50% и 100% от регионального ПМ для детей на 2023 год в Башкирии соответственно).
Размер соцпособия будет зависеть от доходов и имущественного положения семьи.
Министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова:
«Универсальное пособие будет назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости, применением „правила нулевого дохода“, другими словами: все взрослые члены семьи должны иметь официальный заработок или отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами».
Дополнительные губернаторские пособия при рождении ребенка, региональные льготы и компенсации в 2023 году сохранятся в Уфе на прежнем уровне.
«Единое пособие, которое начнет действовать на территории Российской Федерации с 1 января 2023 года, ни в коем случае не приведет к сокращению количества других федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. Это универсальное пособие просто объединит 6 уже действующих выплат семьям с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку», — сообщили в пресс-службе правительства республики Башкортостан.
Таким образом, все меры поддержки семей с детьми, действующие на территории Республики Башкортостан (как федеральные, так и региональные, в том числе упомянутая единовременная выплата в связи с рождением ребенка), остаются в силе.
В Башкортостане губернаторскую помощь получают многодетные родители, а также малоимущие семьи.
Статус малоимущей в Уфе и Башкирии присваивается тем семьям, где среднедушевой доход не превышает 11 747 рублей (ПМ на детей, установленный на 2022 год в Башкортостане). В следующем году показатель ПМ для детей будет увеличен предположительно до 12 135 рублей. То есть на губернаторскую поддержку могут рассчитывать все семьи с детьми в Уфе, имеющие доход менее данного показателя и попадающие под критерии нуждаемости.
Губернаторскую финансовую поддержку в Башкортостане в рамках нацпроекта «Демография» получают свыше 33 тысяч многодетных семей в регионе.
В Башкортостане все семьи, где родился ребенок, получают федеральный маткапитал. Его сумма ежегодно индексируется, и с февраля 2023 года составит, по прогнозам Фонда пенсионного и соцстрахования РФ, на первенца — 589 569 руб., а на второго — 779 094 руб.
Губернаторского маткапитала в Уфе и Башкирии на данный момент нет. Но семьям, где воспитываются восемь и более детей, положена единовременная региональная выплата в размере 622 800 рублей.
Оформить выплату маткапитала можно, подав заявление в региональные отделения ПФР.
Министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова:
«Важный момент: семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека с 1 января будущего года смогут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере 1 прожиточного минимума на ребенка — и это вне зависимости от очерёдности рождения малыша (сейчас такое право есть только на второго). То есть семья сможет получать одновременно 2 выплаты — универсальное пособие и пособие на малыша до 3 лет из материнского капитала».
На малышей до полутора лет ежемесячно выплачивается денежное пособие, размер которого составляет 40% от зарплаты одного из работающих родителей. Если родители являются студентами либо официально не трудоустроены, то им будут платить по уходу за малышом до 1,5 лет — 12 135 рублей. То есть размер ПМ, установленного в Башкирии на 2023 год для детей.
Губернаторские выплаты на детей до трёх лет в Башкирии получают многодетные семьи, признанные нуждающимися. На это пособие могут претендовать семьи с тремя и более малышами, где среднемесячный доход на человека менее 27 270 рублей (двукратный ПМ для трудоспособных граждан в Башкирии на 2023 год). Размер пособия в 2023 году составит 12 135 руб. ежемесячно (показатель ПМ на детей).
Нуждающимся семьям в Уфе и Башкирии платят региональные ежемесячные пособия до трех лет — по 519 руб., если в семье двое и более малышей. Губернаторские выплаты от рождения и до совершеннолетия получают ежемесячно многодетные нуждающиеся семьи: с четырьмя детьми — по 1557 руб., с пятью и более — по 2076 руб.
Если нуждающаяся семья проживает в сельской местности, то положена доплата 115 рублей в месяц на каждого малыша до года. А матерям-одиночкам платят по 467,10 рубля в месяц.
Каждой семье в Башкортостане положена единовременная выплата при рождении малыша. Это сумма фиксированная и утверждается на федеральном уровне. Деньги выплачиваются всем родителям вне зависимости от размера зарплаты и трудоустройства.
С февраля 2023 года размер единовременной выплаты при рождении составит 23 011 рублей. Так как в Башкирии действует повышающий коэффициент 1,15, то сумма пособия в Уфе составит 26 462, 65 руб.
Кроме того, в Башкирии все семьи при рождении малыша получают губернаторский подарочный набор, куда входят вещи, необходимые в первые дни жизни новорожденного.
Нуждающиеся семьи с детьми в Уфе и Башкирии имеют право на ряд региональных мер поддержки. Сюда входят льготы и компенсации в отношении жилья, образования, налогообложения, здравоохранения и др.
Губернаторские меры соцподдержки в Уфе:
В 2022 году в Уфе и Башкортостане разработаны меры поддержки семей мобилизованных. Региональная помощь прежде всего касается детей. Сюда входят: внеочередное зачисление в ясли, освобождение от оплаты за детсад, бесплатное посещение кружков и секций, бесплатное питание школьников, право на бесплатный проезд на городском транспорте на время учебного года.