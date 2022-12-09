Для беременных женщин в Башкирии с 2023 года сумма ежемесячной выплаты составит от 13 635 рублей до 27 270 рублей (50% и 100% от регионального ПМ для трудоспособных граждан на 2023 год в Башкирии соответственно). Для остальных нуждающихся семей в Башкирии размер пособия будет варьироваться от 12 135 рублей до 24 270 рублей в месяц (50% и 100% от регионального ПМ для детей на 2023 год в Башкирии соответственно).