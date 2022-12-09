Единая Россия и Минпросвещения стали организаторами форума "Школа Героя"

Другим проектом “Единой России” стало предложение о предоставлении льгот при поступлении в высшие учебные заведения тем, кто удостоен звания Героя России, и героям, трижды награждённым орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без конкурсных испытаний поступить в любой вуз, а также абсолютно бесплатно учиться на подготовительных курсах. Об этом сообщает сайт ER.RU.