Единая Россия и Минпросвещения стали организаторами форума "Школа Героя"

Проведение мероприятия является важной и востребованной инициативой, цель которой - внести большой вклад в воспитание детей и молодежи, а также объединить созидательный потенциал общественных, волонтерских, общеобразовательных организаций, которые носят имена легендарных героев. Об этом сказал в своем приветственном слове к участникам форума президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет bel.ru.
Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев отметил, что одной из главных задач партии является сохранение исторической памяти, чтобы исключить факты ее искажения, а также чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил с предложением о ежегодном проведении форума “Школа героя”. Он напомнил, что инициатива проведения такого мероприятия возникла в ходе совместных с “Единой Россией” проектов по развитию патриотического проектов.
Кроме того, “Единая Россия” выступила инициатором создания интерактивной карты “Парта героя”. По всей стране уже появились около 10 тысяч таких парт. Цель - создать сайт, где будет размещена карта всех открытых в регионе парт героев с полной информацией о них.
Другим проектом “Единой России” стало предложение о предоставлении льгот при поступлении в высшие учебные заведения тем, кто удостоен звания Героя России, и героям, трижды награждённым орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без конкурсных испытаний поступить в любой вуз, а также абсолютно бесплатно учиться на подготовительных курсах. Об этом сообщает сайт ER.RU.
В рамках партпроекта “Единой России” “Историческая память” на мероприятии состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок из серии “Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции”, которые посвящены российским военным, удостоенным звания Героя РФ посмертно. На каждой из десяти выпущенных марок изображены портрет героя, а также фрагмент боевых действий и медаль “Золотая Звезда”.