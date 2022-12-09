Дом Степановых-Зориных в Уфе, так и не проданный за 12 млн ушел с торгов за 3,6 млн

В Уфе определили победителя торгов по продаже дома-усадьбы Степановых-Зориных, расположенного в Уфе по адресу улица Чернышевского, 49 и признанного объектом культурного наследия. Им стал предприниматель Руслан Герфанов, с предложением выкупить дом у города за 3,59 миллиона рублей. На прошлом аукционе по продаже этого-же объекта цена его составила 12 миллионов рублей, однако договор компания-победитель заключать тогда не явилась.
Как сообщает РБК-Уфа у предпринимателю Герфанова есть реальный интерес и желание заключить договор и восстановить здание, он рассказал изданию, что конкретного назначения зданию он еще не выбрал и не исключил, что там разместится также прокомментировала ситуацию РБК и Эльза Маулимшина, арх защитница назвала нахождение реального инвестора под реставрацию объекта «долгожданным событием» и выразила надежду, что объект будет отреставрирован и сохранен.