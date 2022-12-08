Виталий Мутко: Доступность жилья сохранится в 2023 году

Он пояснил, что на сегодняшний день в стране остались непроданными примерно 40 миллионов квадратных метров жилья. Это значит, что увеличившийся за последние годы спрос на недвижимость удовлетворен. Стоимость жилья перестает расти, а по некоторым проектам наблюдается снижение цен. Таким образом, соотношение спроса и предложения выравнивается. Мутко предположил, что такая тенденция сохранится и в 2023 году, и жилье по-прежнему останется доступным для граждан. До 2030 года ДОМ.РФ поставил цель ввести 100 миллионов квадратных метров жилья на всех вводимых в оборот участках.