Виталий Мутко: Доступность жилья сохранится в 2023 году

Он пояснил, что на сегодняшний день в стране остались непроданными примерно 40 миллионов квадратных метров жилья. Это значит, что увеличившийся за последние годы спрос на недвижимость удовлетворен. Стоимость жилья перестает расти, а по некоторым проектам наблюдается снижение цен. Таким образом, соотношение спроса и предложения выравнивается. Мутко предположил, что такая тенденция сохранится и в 2023 году, и жилье по-прежнему останется доступным для граждан. До 2030 года ДОМ.РФ поставил цель ввести 100 миллионов квадратных метров жилья на всех вводимых в оборот участках.
Напомним, что ДОМ.РФ – это институт развития, задача которого заключается в поддержании баланса спроса и предложения на рынке жилой недвижимости. Для этого используются разные инструменты. Например, вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, где можно строить новое жилье и инфраструктуру. Также институт является оператором льготных ипотечных программ, которыми воспользовались уже более 1,8 миллиона семей. Каждая третья российская семья оформляет ипотеку в рамках госпрограмм.
Кроме того, ДОМ.РФ занимается развитием территорий и предоставляет участки под создание жилищно-строительных кооперативов. С 2016 года в оборот было вовлечено около 19 000 гектаров земли, строительный потенциал которых составляет около 40 миллионов квадратов жилья.
Наряду с жилыми объектами создается вся необходимая инфраструктура, включая автомагистрали, спорткомплексы, социальные объекты, инженерные сети. Финансирование строительства осуществляется за счет механизма инфраструктурных облигаций. Более 30 проектов общей стоимостью 86 миллиардов рублей реализуется по такому принципу. Это позволит простимулировать строительство еще 2 - 4 миллионов квадратов нового жилья.
ДОМ.РФ занимается и развитием рынка цивилизованного арендного жилья, предоставляя альтернативу покупке и повышая качество продукта. В комплексе такие меры дают мультипликативный эффект – обеспечивают доступность жилья и стимулируют развитие российских субъектов.