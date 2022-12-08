Виктория Абрамченко огласила топ-10 рейтинга регионов России в сфере обращения с ТКО

РЭО в текущем году добавил новый показатель, характеризующий уровень подготовки субъектов РФ к инвестированию в инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет издание newsnn.ru.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко огласила результаты по итогам 2022 года. Она отметила успехи Чувашии, Тамбовской области, а также Саратовской и Челябинской областей, впервые попавших в топ-10 регионов. Кроме того, она включила в число лидеров роста Татарстан, Ульяновскую и Брянскую области и Республику Марий Эл.
Глава РЭО Денис Буцаев, подводя итоги “Зелёной премии”, существующей уже второй год, рассказал о победителях номинации “Регионы России”, которыми стали Московская область и Москва. Регионы разделили первое и второе места. Третье место заняла Нижегородская область. Кроме того, еще 20 регионов были названы в числе лидеров.
Новый показатель, который помогает оценить инвестиционную достаточность региона, определяется с учетом плана по территориальной схеме до 2024 года. Среди определяющих факторов рассматривается то, насколько активно данный субъект РФ намерен вводить мощности по обработке и утилизации отходов. Некоторые регионы смогли улучшить показатели, некоторые — наоборот.
Буцаев выразил надежду на то, что рейтинг и в дальнейшем будет являться стимулом для регионов, способствующим модернизации инфраструктуры обращения с отходами.
В основе рейтинга заложена сумма статистической и социологической оценок. В числе критериев — охват жителей субъекта РФ раздельным сбором мусора, изменение показателей обработки и утилизации отходов, нехватка мощностей по размещению ТКО, постоянство оказания услуги по обращению с ТКО, а также работа, проводимая с населением: образовательно-просветительские мероприятия, экологические акции регионального масштаба, сотрудничество с волонтерскими движениями и степень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в данном субъекте РФ. Своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами — новый показатель, введенный РЭО по просьбе российских властей.
Мероприятие реализуется также в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».