Виктория Абрамченко огласила топ-10 рейтинга регионов России в сфере обращения с ТКО

В основе рейтинга заложена сумма статистической и социологической оценок. В числе критериев — охват жителей субъекта РФ раздельным сбором мусора, изменение показателей обработки и утилизации отходов, нехватка мощностей по размещению ТКО, постоянство оказания услуги по обращению с ТКО, а также работа, проводимая с населением: образовательно-просветительские мероприятия, экологические акции регионального масштаба, сотрудничество с волонтерскими движениями и степень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в данном субъекте РФ. Своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами — новый показатель, введенный РЭО по просьбе российских властей.