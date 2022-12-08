В Уфе вынесли приговор экс-полицейским, похитившим более 22 миллионов рублей

Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу
в отношении экс-начальника полиции отдела МВД России по Уфимскому району и его подельника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Сообщается, что в период с сентября 2018 по февраль 2020 года получили от местного бизнесмена взятку в размере 23 миллиона рублей. На тот момент в отношении бизнесмена были заведены уголовные дела за мошенничество и изнасилование. Экс-полицейские же, в свою очередь, обязались за вышеуказанную сумму содействовать тому в прекращении уголовных дел.
Злоумышленники также похитили у граждан сумму в размере 390 тыс. рублей
и 700 тыс. рублей под предлогом приобретения производственной базы
и передачи в качестве взятки должностным лицам регионального управления МЧС России за освобождение от ответственности по выявленным в ходе проверки нарушениям.
В настоящий момент подсудимые частично признали вину в совершении преступлений.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет
и 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.