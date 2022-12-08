В Уфе вынесли приговор экс-полицейским, похитившим более 22 миллионов рублей

Сообщается, что в период с сентября 2018 по февраль 2020 года получили от местного бизнесмена взятку в размере 23 миллиона рублей. На тот момент в отношении бизнесмена были заведены уголовные дела за мошенничество и изнасилование. Экс-полицейские же, в свою очередь, обязались за вышеуказанную сумму содействовать тому в прекращении уголовных дел.