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В Уфе в очередной раз зарегистрировано превышение сероводорода в воздухе

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
Ранее концентрация вещества в воздухе была зафиксирована 28 ноября и 3 декабря. Об этом гласят данные мониторинга загрязнения окружающей среды.

В Уфе на улице Ульяновых в третий раз зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе. Согласно данным мониторинга загрязнения окружающей среды, ПДК была превышена в 2,9 раз накануне, 6 декабря.

Напомним, что в конце ноября жители Черниковки в социальных сетях начали сообщать о том, что им нечем дышать, ссылаясь на газ с неприятным запахом. Спустя время Гидрометцентр опубликовал результаты мониторинга загрязнения окружающей среды, согласно которому 28 ноября пост наблюдения на улице Ульновых зафиксировал превышение сероводорода в 1,9 раз. Ситуация повторилась и 3 декабря, тогда ПДК вещества была превышена уже в 3,8.

 

В Уфе зафиксировали превышение нормы содержания сероводорода в воздухе в 3,8 раза
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#Элина Сайфранова
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