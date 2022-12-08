В Уфе в очередной раз зарегистрировано превышение сероводорода в воздухе

Напомним, что в конце ноября жители Черниковки в социальных сетях начали сообщать о том, что им нечем дышать, ссылаясь на газ с неприятным запахом. Спустя время Гидрометцентр опубликовал результаты мониторинга загрязнения окружающей среды, согласно которому 28 ноября пост наблюдения на улице Ульновых зафиксировал превышение сероводорода в 1,9 раз. Ситуация повторилась и 3 декабря, тогда ПДК вещества была превышена уже в 3,8.