В Башкирии в выходные потеплеет до -7 градусов

Так, потепление придет в Башкирию уже в субботу, 10 декабря, температура воздуха днем составит -7…-12 градусов, однако ночью, по данным Башгидрометцентра, ожидается -18…-23 градуса. Существенных осадков в этот день не прогнозируется, ветер южный умеренный.
Между тем, в воскресенье, 11 декабря, по данным сервиса Яндекс. погода, температура воздуха днем и вечером будет -8 градусов, однако ощущаться температура будет как -16 градусов.
Отмечается, что сегодня, 8 декабря, в Башкирии днем столбик термометра покажет -13…-18 градусов, а на отдельных участках дороги гололедица и туман с видимость 500-1000 метров.