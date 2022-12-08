В Башкирии в выходные потеплеет до -7 градусов

Так, потепление придет в Башкирию уже в субботу, 10 декабря, температура воздуха днем составит -7…-12 градусов, однако ночью, по данным Башгидрометцентра, ожидается -18…-23 градуса. Существенных осадков в этот день не прогнозируется, ветер южный умеренный.