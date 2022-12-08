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В Башкирии в выходные потеплеет до -7 градусов

Сегодня, 03:28
Фото: 1MI
Морозы продержатся до конца рабочей недели, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Так, потепление придет в Башкирию уже в субботу, 10 декабря, температура воздуха днем составит -7…-12 градусов, однако ночью, по данным Башгидрометцентра, ожидается -18…-23 градуса. Существенных осадков в этот день не прогнозируется, ветер южный умеренный.

Между тем, в воскресенье, 11 декабря, по данным сервиса Яндекс. погода, температура воздуха днем и вечером будет -8 градусов, однако ощущаться температура будет как -16 градусов.

Отмечается, что сегодня, 8 декабря, в Башкирии днем столбик термометра покажет -13…-18 градусов, а на отдельных участках дороги гололедица и туман с видимость 500-1000 метров.

#Элина Сайфранова
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