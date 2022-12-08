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В Башкирии мероприятия на Новый год пройдут без противоэпидемических ограничений

Сегодня, 03:42
От этом сообщила глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак.

В Башкирии массовые мероприятия в канун Нового года пройдут без противоэпидемических ограничений по гриппу и ОРВИ.

Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак подчёркивает, что какие-либо запреты на массовые гуляния в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом не предполагаются законами и санитарными правилами.

Однако рекомендуется проводить мероприятия на открытом воздухе, а сами помещения регулярно проветривать и дезинфицировать.

Ранее в ведомстве прокомментировали возможность введения масляного режима в Башкирии, а также сообщили, когда придется пик заболеваемости по гриппу.

Роспотребнадзор заявил, что эпидситуация с гриппом и ОРВИ в Башкирии напряженная
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#Элина Сайфранова
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