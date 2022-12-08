В Башкирии мероприятия на Новый год пройдут без противоэпидемических ограничений

В Башкирии массовые мероприятия в канун Нового года пройдут без противоэпидемических ограничений по гриппу и ОРВИ.
Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак подчёркивает, что какие-либо запреты на массовые гуляния в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом не предполагаются законами и санитарными правилами.
Однако рекомендуется проводить мероприятия на открытом воздухе, а сами помещения регулярно проветривать и дезинфицировать.
Ранее в ведомстве прокомментировали возможность введения масляного режима в Башкирии, а также сообщили, когда придется пик заболеваемости по гриппу.