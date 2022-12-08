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В Башкирии газелька ушла под лед на еще не открытой ледовой переправе

Сегодня, 15:10
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Башкирии водитель чудом выжил после того как провалился под лед с 1,5 тоннами груза

Водитель успел выбраться и не пострадал.

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали об инциденте, который едва не стал трагедией. На реке Белой в городе Бирск зимой оборудуют ледовую переправу, в этом году ее еще не открыли, это запланировано на вторую декаду месяца. Однако это не стало препятствием для водителя грузовой газели, который рискнул ехать по берегу. Неожиданно задняя часть груженой газели начала уходить под воду.

Водитель в ситуации быстро сориентировался и успел выбраться из машины. В МЧС напомнили автолюбителям о том, что выезжать на лед вне оборудованных переправ опасно для жизни и здоровья. Вчера в Караидельском районе Башкирии открыли первую в этом сезоне ледовую переправу через реку Уфа.

Первую ледовую переправу в Башкирии открыли через реку Уфа на дороге Бирск-Сатка
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#Происшествия#Ирина Деревянчук
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