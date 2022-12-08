В Башкирии газелька ушла под лед на еще не открытой ледовой переправе

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали об инциденте, который едва не стал трагедией. На реке Белой в городе Бирск зимой оборудуют ледовую переправу, в этом году ее еще не открыли, это запланировано на вторую декаду месяца. Однако это не стало препятствием для водителя грузовой газели, который рискнул ехать по берегу. Неожиданно задняя часть груженой газели начала уходить под воду.