В Башкирии газелька ушла под лед на еще не открытой ледовой переправе

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали об инциденте, который едва не стал трагедией. На реке Белой в городе Бирск зимой оборудуют ледовую переправу, в этом году ее еще не открыли, это запланировано на вторую декаду месяца. Однако это не стало препятствием для водителя грузовой газели, который рискнул ехать по берегу. Неожиданно задняя часть груженой газели начала уходить под воду.
Водитель в ситуации быстро сориентировался и успел выбраться из машины. В МЧС напомнили автолюбителям о том, что выезжать на лед вне оборудованных переправ опасно для жизни и здоровья. Вчера в Караидельском районе Башкирии открыли первую в этом сезоне ледовую переправу через реку Уфа.