В Башкирии директор колледжа предложил подчиненной платить ему

Более полугода, с апреля по декабрь нынешнего года, директор Сибайского колледжа строительства и сервиса провернул весьма интересную договоренность с одной из подчиненных. За то, что включит ее в списки на премирование, закроет глаза на поводы для дисциплинарной ответственности, а также окажет некое покровительство.
Выяснили это следователи, которые между тем уже возбудили на директора-покровителя уголовное дело по статье получение взятки. Задержан он был с поличным при очередной передаче денег, там помимо подчиненной оказались и оперативники ФСБ.
Доставалось предприимчивому директору по 10 тысяч рублей с каждой полученной премии, всего же им было от женщины 60 тысяч рублей. Мужчину следователи намерены тщательно проверить на причастность к подобным преступлениям.