В Башкирии директор колледжа предложил подчиненной платить ему

Более полугода, с апреля по декабрь нынешнего года, директор Сибайского колледжа строительства и сервиса провернул весьма интересную договоренность с одной из подчиненных. За то, что включит ее в списки на премирование, закроет глаза на поводы для дисциплинарной ответственности, а также окажет некое покровительство.