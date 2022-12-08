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В Башкирии директор колледжа предложил подчиненной платить ему

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI

В Башкирии директор колледжа строительства и сервиса тянул деньги за покровительство

Он сам выписывал премии женщине, из которых она и оплачивала ему «дань».

Более полугода, с апреля по декабрь нынешнего года, директор Сибайского колледжа строительства и сервиса провернул весьма интересную договоренность с одной из подчиненных. За то, что включит ее в списки на премирование, закроет глаза на поводы для дисциплинарной ответственности, а также окажет некое покровительство.

Выяснили это следователи, которые между тем уже возбудили на директора-покровителя уголовное дело по статье получение взятки. Задержан он был с поличным при очередной передаче денег, там помимо подчиненной оказались и оперативники ФСБ.

Доставалось предприимчивому директору по 10 тысяч рублей с каждой полученной премии, всего же им было от женщины 60 тысяч рублей. Мужчину следователи намерены тщательно проверить на причастность к подобным преступлениям.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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