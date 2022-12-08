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Стало известно, кто заменит Романа Деева на посту министра внутренних дел по Башкирии

Сегодня, 08:46
Фото: скриншот трансляции совещания в правительстве
Временно исполнять обязанности будет заместитель экс-министра МВД Романа Деева.

На должность временно исполняющего обязанности министра внутренних дел по Республике Башкортостан назначен 56-летний генерал-майор полиции Сайфуллин Артур Фаридович. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Известно, что с 2020 года Артур Сайфуллин являлся заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан. К слову, в органах внутренних дел мужчина работает с 1993 года, в частности, трудился замначальника Октябрьского РУВД г. Уфы, заместитель начальника УВД по г. Уфе  — начальник милиции общественной безопасности, также был замначальника полиции МВД по РБ.

Звание генерал-майор полиции Артуру Сайфуллину было присвоено в 2021 году.

Напомним, что о возможной отставке Романа Деева с поста министра внутренних дел по Республике Башкортостан стало известно еще в ноябре. Сегодня, 8 декабря, информация была подтверждена официально. 

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