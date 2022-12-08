Стало известно, кто заменит Романа Деева на посту министра внутренних дел по Башкирии

Известно, что с 2020 года Артур Сайфуллин являлся заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан. К слову, в органах внутренних дел мужчина работает с 1993 года, в частности, трудился замначальника Октябрьского РУВД г. Уфы, заместитель начальника УВД по г. Уфе — начальник милиции общественной безопасности, также был замначальника полиции МВД по РБ.