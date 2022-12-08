Сбербанк нарастил чистую прибыль на 22,7% в ноябре

Как отмечается в сообщении кредитной организации, банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 миллиарда рублей чистой прибыли (+22,7% год к году), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 миллиарда рублей. Прибыль банка за 11 месяцев сократилась на 84,8% в годовом выражении. Отмечается, что результаты банка достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ для кредитных организаций.