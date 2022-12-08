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Сбербанк нарастил чистую прибыль на 22,7% в ноябре

Сегодня, 09:49
Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7% — до 124,7 миллиарда рублей, при этом прибыль за 11 месяцев текущего года снизилась на 84,8% — до 174,8 миллиарда рублей, пишет «Прайм».

Как отмечается в сообщении кредитной организации, банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 миллиарда рублей чистой прибыли (+22,7% год к году), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 миллиарда рублей. Прибыль банка за 11 месяцев сократилась на 84,8% в годовом выражении. Отмечается, что результаты банка достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ для кредитных организаций.

При этом коэффициент достаточности общего капитала вырос за ноябрь: Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные наблюдательным советом в декабре 2021 года, добавили в кредитной организации.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе–ноябре 2021 года составляла 1,148 триллиона рублей, а за ноябрь — 101,6 миллиарда рублей.

 

#Башкортостан#Новости#Андрей Королев
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