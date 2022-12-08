С 11 декабря «Восточный экспресс» из Уфы в Белорецк и обратно станет ежедневным

Уже в ближайшее воскресенье, 11 декабря пригородные поезда № 7485/7486 «Уфа — Белорецк» и № 7491/7492 «Белорецк — Уфа» станут ежедневными. Увеличили количество «Восточных экспрессов в том числе и для того, чтобы жители предпочли поезд автобусу и не выезжали на опасную горную дорогу.