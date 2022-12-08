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«Роснефть» на треть увеличила экспорт нефти в Азиатские страны

Вчера, 11:07
В текущем году за период с января по сентябрь «Роснефть» нарастила объем поставляемой на экспорт в дальнее зарубежье нефти. Прирост составил 4,8% — до 77,3 млн т. Поставки в Азию выросли до 52,4 млн т.

По информации, которой делится ТАСС, в пресс-службе “Роснефти” сообщают, что таких результатов удалось достичь за счет оптимизации каналов сбыта. Доля государств Азии таким образом выросла до 77% от экспорта и полностью покрыла потери, возникшие из-за снижения европейских поставок.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее сообщал о намерении китайских властей выстраивать более тесное партнерство с РФ в энергетической отрасли, – пишет Russian.rt.com

Российский лидер Владимир Путин признал энергетическую отрасль одной из главных сфер экономического сотрудничества с КНР.  

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