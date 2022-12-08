«Роснефть» на треть увеличила экспорт нефти в Азиатские страны

В текущем году за период с января по сентябрь «Роснефть» нарастила объем поставляемой на экспорт в дальнее зарубежье нефти. Прирост составил 4,8% — до 77,3 млн т. Поставки в Азию выросли до 52,4 млн т.