«Роснефть» на треть увеличила экспорт нефти в Азиатские страны

По информации, которой делится ТАСС, в пресс-службе “Роснефти” сообщают, что таких результатов удалось достичь за счет оптимизации каналов сбыта. Доля государств Азии таким образом выросла до 77% от экспорта и полностью покрыла потери, возникшие из-за снижения европейских поставок.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее сообщал о намерении китайских властей выстраивать более тесное партнерство с РФ в энергетической отрасли, – пишет Russian.rt.com
Российский лидер Владимир Путин признал энергетическую отрасль одной из главных сфер экономического сотрудничества с КНР.