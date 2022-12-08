Реванш «Салавата» в Новосибирске: ожившее 5 на 4 и неожиданный герой Скориков

Пауза в чемпионате оказалась как нельзя кстати.
В Омске Владислав Картаев получил повреждение после хита молодого таланта Ивана Мирошниченко и его даже не выпустили на третью двадцатиминутку. Утром стало известно, что заболели Данил Аймурзин и Данил Алалыкин.
Таким образом за неполных двое суток команда из Башкирии вдруг потеряла сразу троих центрфорвардов и тренерам пришлось перекраивать линии:
«СЮ» сыграл в 11 нападающих. С Евгением Тимкиным и Степаном Санниковым в четвертом сочетании время от времени появлялся Хмелевский. Номер 55 провел на льду 24 минуты 51 секунду — больше всех в матче. Этот же айстайм — личный рекорд в КХЛ.
Изменилась вторая спецбригада: ее составили Мухамадуллин, Антипин, Башкиров, Хмелевский и Пустозеров. Для Алексея это шанс закрепиться за место в спецбригаде.
Уроженец Саратова выступал за родной «Кристалл» вплоть до сезона 12/13, но последние три спортшкольных года провел за юниорскую команду «Салавата Юлаева» 1999 года рождения.
Со старта чемпионата 17/18 рослый крайний нападающий (192 см рост, 91 кг масс) стал изредка привлекаться в главную команду вертикали, никогда «железно» не убеждая в своей необходимости ни один тренерский штаб.
Формально он впервые попал в заявку на первый матч «регулярки» 17/18, но именно вышел на лед в первый раз в КХЛ 31 августа 2017-го года. Уфа закончила то лето легендарным разгромом «Сочи» 11:3. Лимитчик за три смены сыграл 83 секунды.
С тех пор у Даниила набралось много опыта в ВХЛ и всего 26 «регулярных» матчей в основе, в которых он лишь четырежды сыграл больше 10 минут. Сегодня был четвертый случай — рекордные 12:26.
Сегодня Скориков сделал дубль.
Номер 69 открыл счет в матче спустя 79 секунд с дебютного вбрасывания. Шакир Мухамадуллин невозбранно проехался с левого борта до центрального «пятака» и бросил с неудобной, Скориков добил.
Даниил стал автором и четвертой шайбы, которую изначально в текстовом онлайне записали на Григория Панина — на видеопортале даже не успели исправить фамилию. Форвард закрыл видимость голкиперу хозяев.
Конкретно этот гол вызвал немало недовольства и шума на местных трибунах, ибо многим показалось, что Николай Кулемин ударил клюшкой по лицу капитану «Сибири» Валентину Пьянова. Но клюшку номера 41 подбивал Егор Аланов.
Пресса ждала неожиданного героя матча на пресс-конференции, но нападающий не смог прийти. Буквально — потянул мышцы паха. Что ж, пауза в «регулярке» действительно очень вовремя.
Андрей Мартемьянов — один из самых колоритных главных тренеров сезона 22/23. Откликается идеям пресс-службы и маркетологов клуба и дает веселые пресс-конференции — КХЛ даже сделала с ним стикер в новом наборе для Телеграма.
Андрей Мартемьянов так же доказывает, что в него не зря поверило руководство новосибирской организации. Непросто вспомнить, когда еще против уфимцев так плотно выстраивались в средней зоне — практически 4-1. Свое же оружие.
В первом периоде 5 на 5 гости эффективно провели половину смен, начавшихся после входа с контролем — 8 из 16. Неплохо, но, как оказалось, это была тяжелейшая двадцатиминутка.
Статистика очень равная, ибо разницу в матче создали большинство и строгая защита, о чем будут следующие пункты.
|СЮ
|Сибирь
|Δ
|Corsi for (CF)
|68
|67
|1
|CF, %
|50,37%
|49,63%
|0.74%
|Голы 5 на 5
|3
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|25
|27
|-2
|PDO, %
|104.59%
|95.41%
|9.19%
|Броски мимо створа
|31
|28
|3
|БВ вообще
|27
|32
|-5
|Доля БВ в общем числе бросков
|46,55%
|53,33%
|-6.78%
|БВ за минуту в атаке
|2.29
|2.01
|0.28
|Блокшоты за минуту в защите
|0.94
|1.27
|-0.33
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|4
|4
|0
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|7
|6
|1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ первой тройки
|6
|5
|1
|БВ защитников
|8
|9
|-1
|Пробросы 5 на 5
|5
|2
|3
|ВВбр после пробросов
|4
|3
|1
|Вход 5 на 5
|23
|18
|5
|Брак при входе 5 на 5
|14
|23
|-9
|Эффективные попытки входа, %
|62.16%
|43.90%
|18.26%
|Вброс 5 на 5
|0
|9
|-9
|Брак при вбросе 5 на 5
|8
|15
|-7
|Эффективные попытки вброса, %
|0,00%
|37,50%
|-37.50%
|Использование входа 5 на 5, %
|82.22%
|63.08%
|19.15%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|28
|34
|-6
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|56
|85
|-29
|Эффективные смены в атаке, %
|50.00%
|40.00%
|10.00%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|9
|2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|29,73%
|21,95%
|7.78%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|8,33%
|-8.33%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|12
|13
|-1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,29%
|10,92%
|3.36%
Хозяева были быстры и успешно контролировали шайбу, отрезками показывая настойчивый прессинг одним игроком. Форчек, борьба, проникание на пятак, неудачный отскок от Григория Панина — счет 1:1.
Новосибирцы играют мудрее, чем в прошлом сезоне. В серии с «юлаевцами» они были практически беззубыми в нападении, делая акценты практически только на «пятак».
Они сохранили жесткость на грани с грязью, однако новая команда лучше в движении и контроле. Они увереннее проводят позиционные атаки и большинство «Сибири» это больше не мем — 22% и шестая позиция в лиге.
Увы, Евгений Тимкин второй раз за выезд удалился в чужой зоне. Хозяева использовали свой шанс за 18 секунд. Быстрый и эффектный розыгрыш шайбы. Владимир Бутузов и Тейлор Бек обязаны провести лучшие сезоны в карьере.
А начало третьего сегмента встречи — пример сибирских «позиционок» и борьбы за шайбу. «Позиционки» — потому что порядочно закрыли «юлаевцев» в их зоне задолго до начала видео. Борьба — потому что помешали вывести шайбу из зоны.
Главный фэйспалмогенератор «юлаевских» болельщиков — игра в большинстве. Иногда команде из Уфы соперники чуть ли не дарят очередные шансы, но «бело-зеленые» с огромным трудом закрепляются в зоне нападения.
Поначалу так было и в главном городе российского хип-хопа нулевых. Три большинства в стартовой трети прошли малозаметно, совершенно не предрекая фестиваля веселой игры во втором периоде.
Более того, даже он начинался уныло. Тревор Мерфи разбил лицо в кровь 21-летнему Егору Сучкову (крайнему форварду даже пришлось временно уйти в раздевалке), но вскоре Николай Кулемин не по правилам приложил в борт Евгения Чесалина.
Для Мерфи те 2+2 стали вторым удалением за матч, но это было не самое ненужное удаление матча. Никита Сетдиков переборщил с нейтрализацией большинства и в зоне гостей ударил Панину по рукам.
«Бело-зеленые» забросили три шайбы за 134 секунды. Третью шайбу, которую оформил Скориков, мы показали выше, поэтому этот пункт будет про первый в КХЛ дубль Михаила Науменкова.
За 107 секунд защитник использовал ловкий пас Сергея Шмелева и мощно щелкнул с паса уроженца Новосибирска Павла Коледова. Обзор закрывали соответственно Александр Кадейкин и Николай Кулемин.
В этом сезоне Сергей Шмелев не факт, что побьет свой снайперский рекорд (21 гол за «Сочи» в кампании 20/21, сейчас 15), и, тем более, ассистентский (28 за «Атлант» 14/15, сейчас 16), но номер 93 играет умнее, чем в прошлом сезоне.
Если мы говорим про качество и сложность голевых передач, сейчас Шмелев реализуется в «СЮ» больше, чем в прошлом чемпионате, где Томи Ламса использовал его скорее на завершении позиционных атак.
Так же Шмелева сейчас нередко можно увидеть даже на «пятаке». Громко говорить, что Виктор Козлов и его тренерский штаб переделали Сергея как хоккеиста. Приемлемо говорить, что он помогает команде более вариативно.
Пожалуй, раскрылась «Сибирь» слишком рано. При счете 3:4 за неполных 15 минут до конца можно и не бросать все силы вперед, получая порой неприятные контратаки.
Из третьего периода матча против «Авангарда» и концовки в Новосибирске можно смонтировать отдельные хайлайты. Они не будут эффектны, но здорово продемонстрирует, как гости умеют ставить 2-2-1 в средней и выигрывать борьбу в своей зоне.
Игра корпусом, помощь партнера, подборы, аккуратный вывод (не в пример четырем пробросам во втором периоде), доминирование на вбрасываниях сложили картину весьма спокойной и четкой защиты.
Тогда, если соперник слишком углубляется в атаку, появляется возможность быстрого ответа.
Егора Сучкова аккуратно вывели из зоны и молодой вингер сделал одну из самых впечатляющих передач команды в сезоне. Стряхнул со спины защитника, отправил шайбу сквозь Дениса Голубева и помог Сергею Шмелеву нарисовать на табло 5:3.
— Неплохо мне Саня запустил [шайбу] через парашютик. Был на скорости, смотрю — слева защитник. Дал резко по тормозам. Там Серега накатывался, нужно было только отдать. Здорово попал, — сказал номер 72 на пресс-подходе.
В омском матче Николай Кулемин ассистировал на гол в пустые ворота Александру Хмелевскому. На сей раз он поразил их единолично, положив конец семиматчевой безголевой серии.
— Так, как мы играли в обороне, как ловили шайбу на себя, тем более, играя в 11 нападающих — горжусь своей командой. Спасибо болельщикам, которых было слышно в этом дворце. Здесь всегда очень громко болеют за «Сибирь», но сегодня наших болельщиков тоже было слышно.
Виктор Козлов был доволен увиденным (и услышанным). После четырехдневной паузы «СЮ» провел приличный четырехматчевой отрезок:
Позитивное завершение первого большого этапа регулярного сезона. Наступил перерыв на Матч Звезд в Челябинске и турнир сборных Кубок Первого канала в Москве.
В Матче Звезд участвуют главный тренер Виктор Козлов, вратарь Андрей Кареев и нападающий Александр Хмелевский. На КПК российскую сборную представят защитник Шакир Мухамадуллин и центрфорвард Александр Кадейкин.
10 декабря. Открытие (16:00), мастер-шоу (16:20), полуфиналы турнира дивизионов (17:20)
11 декабря. Открытие (16:00), мастер-шоу (16:20), полуфиналы турнира дивизионов (17:20)
17 декабря, 19:30. Россия - Казахстан
18 декабря, 14:30. Россия - Беларусь
19 декабря, 19:00. Салават Юлаев — Авангард
21 декабря, 19:00. Салават Юлаев — Амур
23 декабря, 19:00. Салават Юлаев — Адмирал
26 декабря, 19:00. Салават Юлаев — Автомобилист
28 декабря, 19:00. Трактор — Салават Юлаев
30 декабря, 18:30. Авангард — Салават Юлаев