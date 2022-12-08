Реванш «Салавата» в Новосибирске: ожившее 5 на 4 и неожиданный герой Скориков

— Так, как мы играли в обороне, как ловили шайбу на себя, тем более, играя в 11 нападающих — горжусь своей командой. Спасибо болельщикам, которых было слышно в этом дворце. Здесь всегда очень громко болеют за «Сибирь», но сегодня наших болельщиков тоже было слышно.