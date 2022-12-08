Потепление, отставка министра МВД Башкирии Путиным, и Новый год без COVD-ограничений

Сегодня же стало известно о том, что в Уфе вынесли приговор экс-полицейским, похитившим более 22 миллионов рублей. Вину они признали не полностью. Дело это было в отношении экс-начальника полиции отдела МВД России по Уфимскому району и его подельника, полицейскому дали 5 лет 6 месяцев, подельнику — 5 лет лишения свободы.