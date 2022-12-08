Потепление, отставка министра МВД Башкирии Путиным, и Новый год без COVD-ограничений

В Башкирию, которая который день удивляется трескучими морозами, вскоре вздохнет с облегчением. В республику придет потепление, перетерпеть осталось только пятницу, а уже в субботу столбик термометра поползет вверх и поднимется до -10 градусов Цельсия.
Сегодня в Башкирии официально подтвердилась отставка министра внутренних дел Башкирии Романа Деева, информация о которой появилась неделей ранее, однако сам Деев сведения эти не подтверждал. Сегодня, 8 декабря указ об отставке Деева подписал президент РФ Владимир Путин. Известно и кто займет кресло министра республики.
Сегодня же стало известно о том, что в Уфе вынесли приговор экс-полицейским, похитившим более 22 миллионов рублей. Вину они признали не полностью. Дело это было в отношении экс-начальника полиции отдела МВД России по Уфимскому району и его подельника, полицейскому дали 5 лет 6 месяцев, подельнику — 5 лет лишения свободы.
Мэрия приняла решение о застройке пляжа на въезде в Уфу. Постановление обещает все 33 удовольствия на 32,5 гектарах на пляже «Солнечный» со стороны остановки Школьная, на другом берегу от новой Набережной. Обещают не только пристань, смотровую площадку и прочие развлекательные элементы, но и в отдаленной перспективы спортивную школу. Дома сносить не будут.
Хорошие новости — в Башкирии мероприятия на Новый год пройдут без противоэпидемических ограничений. Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак подчёркивает, что какие-либо запреты на массовые гуляния в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом не предполагаются законами и санитарными правилами.