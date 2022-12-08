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Минздрав Башкирии увеличил количество операторов колл-центров для записи к врачам

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
На прошедшем пятого декабря оперативном совещании правительства региона Радий Хабиров обратил внимание на большое количество жалоб о трудностях при записи к врачам

В республике увеличили число операторов для обработки записей на приём к врачу. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Примечательно, что в начале этой недели региональный Минздрав получил замечание от главы республики из-за многочисленных жалоб граждан о сложностях при записи в медучреждения. 

Как сообщил глава ведомства, принято было решении об увеличении количества операторов колл-центра в утренние часы, когда регистрируется наибольшее число обращений со стороны граждан. Также трижды в день будет проводится мониторинг телефонных линий. В рамках мониторинга внимание уделят уровню загруженности линий, времени ожидания ответа, количеству принятых звонков и записавшихся пациентов. Чиновник отдельно подчеркнул, что колл-центры будут теперь работать и в выходные дни.  

Так, в субботу колл-центры будут работать с 8:00 до 16:00, в воскресенье - с 8:00 до 14:00. Режим работы колл-центров в будни останется без изменений - с 7:30 до 19:00. 

Напомним, ранее часы работы поликлиник в республике продлили на час. В настоящий момент прием пациентов осуществляется с 8:00 до 21:00. 

#Азамат Нухов
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