Минздрав Башкирии увеличил количество операторов колл-центров для записи к врачам

Как сообщил глава ведомства, принято было решении об увеличении количества операторов колл-центра в утренние часы, когда регистрируется наибольшее число обращений со стороны граждан. Также трижды в день будет проводится мониторинг телефонных линий. В рамках мониторинга внимание уделят уровню загруженности линий, времени ожидания ответа, количеству принятых звонков и записавшихся пациентов. Чиновник отдельно подчеркнул, что колл-центры будут теперь работать и в выходные дни.