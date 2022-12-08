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Минстрой намерен повысить среднерыночную стоимость жилья в Башкортостане на 5,4%

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
Среднерыночная стоимость может вырасти на 5 тысяч рублей.

Минстрой РФ в первом квартале 2023 года намерен увеличить среднерыночную стоимость жилья в регионе на 5,4%. Так, согласно проекту приказа Министерства строительства и ЖКХ России о нормативе стоимости жилья, один квадратный метр в 2023 году может стоить 97 655 рублей.

Отмечается, что самая дорогая недвижимость в ПФО в 2023 году будет в Республике Татарстан — нормативная стоимость за один квадратный метр составила 128 213 рублей. Далее Нижегородская область — 112 071 рубль. Башкирия расположилась на третьем месте.  Между тем, самая низка стоимость одного квадратного метра в Оренбургской области — 52 025 рублей.

Напомним, что в четвертом квартале 2022 года среднерыночная стоимость одного квадратного метра в Башкирии, согласно установленным нормам регионального Минстроя, составляла 92 603 рубля.

В Башкирии среднерыночную стоимость жилья повысили до 92,6 тыс. рублей за кв. метр
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#Элина Сайфранова
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