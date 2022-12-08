Минстрой намерен повысить среднерыночную стоимость жилья в Башкортостане на 5,4%

Отмечается, что самая дорогая недвижимость в ПФО в 2023 году будет в Республике Татарстан — нормативная стоимость за один квадратный метр составила 128 213 рублей. Далее Нижегородская область — 112 071 рубль. Башкирия расположилась на третьем месте. Между тем, самая низка стоимость одного квадратного метра в Оренбургской области — 52 025 рублей.