Минстрой намерен повысить среднерыночную стоимость жилья в Башкортостане на 5,4%

Минстрой РФ в первом квартале 2023 года намерен увеличить среднерыночную стоимость жилья в регионе на 5,4%. Так, согласно проекту приказа Министерства строительства и ЖКХ России о нормативе стоимости жилья, один квадратный метр в 2023 году может стоить 97 655 рублей.
Отмечается, что самая дорогая недвижимость в ПФО в 2023 году будет в Республике Татарстан — нормативная стоимость за один квадратный метр составила 128 213 рублей. Далее Нижегородская область — 112 071 рубль. Башкирия расположилась на третьем месте. Между тем, самая низка стоимость одного квадратного метра в Оренбургской области — 52 025 рублей.
Напомним, что в четвертом квартале 2022 года среднерыночная стоимость одного квадратного метра в Башкирии, согласно установленным нормам регионального Минстроя, составляла 92 603 рубля.