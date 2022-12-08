Министр МВД Башкирии ушел в отставку

Глава министерства внутренних дел по республике Башкортостан ушел в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Временно исполняющим обязанности министра МВД по Башкирии назначен Артур Сайфуллин ранее занимавший пост заместителя министра.
Напомним, что впервые слухи о том, что глава МВД Башкирии уходит в отставку появились в ноябре 2022 года. Как сообщил Mkset источник знакомый с ситуацией, Роман Деев ушел в отпуск с последующим увольнением. Вероятную отставку после отпуска связывали с арестом заместителя министра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, который произошел в июле нынешнего года в Забайкальском крае.
Однако позднее ситуацию прокомментировал сам Деев. По словам главы ведомсвтва, он находится в командировке, а информация появившаяся в СМИ не является достоверной.
Должность министра внутренних дел республики Роман Деев занял 2 мая 2017 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Заместителем главы МВД республики — начальником полиции тем же указом назначен Андрей Демидов, который ранее был заместителем министра внутренних дел Татарстана.