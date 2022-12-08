Министр МВД Башкирии ушел в отставку

Напомним, что впервые слухи о том, что глава МВД Башкирии уходит в отставку появились в ноябре 2022 года. Как сообщил Mkset источник знакомый с ситуацией, Роман Деев ушел в отпуск с последующим увольнением. Вероятную отставку после отпуска связывали с арестом заместителя министра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, который произошел в июле нынешнего года в Забайкальском крае.