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Мэрия приняла решение о застройке пляжа на въезде в Уфу

Сегодня, 11:49
Фото: Артур Салимов / mkset.ru

Мэрия Уфы застроит пляж «Солнечный» на Белой смотровой площадкой, пристанью и кафе

Известно, чем застроят 35,2 гектара земли, включая часть Кооперативной поляны.

На сайте мэрии Уфы опубликовано постановление об утверждении проекта планировки более 32 гектаров земли на берегу реки Белой, частью которой является пляж «Солнечный», расположенный на въезде в столицу.

Однако застройка на огромных территориях планируется социально ориентированная. Планируется оборудовать пристань, разместить точки проката спортинвентаря, кафе. Планируется размещение на пляже надземного прогулочного комплекса., а также смотровой площадки, разного рода детские игровые комплексы, и всю подобающую инфраструктуру, включая туалеты и душевые.

В более дальней перспективе, во вторую очередь проекта предусмотрено строительство спортивного центра по гребле на байдарках и каноэ. Отметим, что в Уфе центр гребного слалома в данный момент строится на озере Теплое.

В территорию планировки входят и несколько частных жилых домов. Однако проект не подразумевает их сноса.

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#Ирина Деревянчук#Город
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