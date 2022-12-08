Мэрия приняла решение о застройке пляжа на въезде в Уфу

На сайте мэрии Уфы опубликовано постановление об утверждении проекта планировки более 32 гектаров земли на берегу реки Белой, частью которой является пляж «Солнечный», расположенный на въезде в столицу.
Однако застройка на огромных территориях планируется социально ориентированная. Планируется оборудовать пристань, разместить точки проката спортинвентаря, кафе. Планируется размещение на пляже надземного прогулочного комплекса., а также смотровой площадки, разного рода детские игровые комплексы, и всю подобающую инфраструктуру, включая туалеты и душевые.
В более дальней перспективе, во вторую очередь проекта предусмотрено строительство спортивного центра по гребле на байдарках и каноэ. Отметим, что в Уфе центр гребного слалома в данный момент строится на озере Теплое.
В территорию планировки входят и несколько частных жилых домов. Однако проект не подразумевает их сноса.