Кравцов: героические подвиги участников СВО войдут в учебники по истории

Кроме того, в пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что задания, касающиеся информации о событиях спецоперации на Украине могут также стать частью единого госэкзамена по истории. Для этого в рабочие программы учебных заведений и пособий должны быть внесены соответствующие изменения, – информирует Russian.rt.com.