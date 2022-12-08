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Кравцов: героические подвиги участников СВО войдут в учебники по истории

Вчера, 11:19
По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, изучение подвигов участников спецоперации на Украине включат в школьную программу по истории.

Кравцов заявил, что описание героических подвигов участников СВО появится в учебниках истории “однозначно”.

Кроме того, в пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что задания, касающиеся информации о событиях спецоперации на Украине могут также стать частью единого госэкзамена по истории. Для этого в рабочие программы учебных заведений и пособий должны быть внесены соответствующие изменения, – информирует Russian.rt.com.

 

В октябре сообщалось, что в школах РФ на занятиях по ОБЖ в 10—11-х классах будут изучаться элементы начальной медицинской подготовки.

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