Конфликт вокруг горы Куштау

Своего пика конфликт достиг в августе 2020-го. Башкирская содовая компания планировала начать добычу соды на склонах горы и доставила на место рабочих и технику. В ответ сторонники сохранения Куштау начали акцию протеста, которая собрала несколько тысяч человек. Мирному урегулированию конфликта способствовал Александр Сидякин — руководитель администрации главы региона. Сидякин Александр Геннадьевич убедил противоборствующие стороны покинуть окрестности горы. В итоге она была сохранена. А сейчас — немного об истоках конфликта.