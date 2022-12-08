Губернатор Подмосковья навестил участников военной спецоперации в госпитале

Василий из Лыткарина восстанавливается после серьезного ранения. В его семье пятеро детей, и все пользуются положенными по закону льготами. Василий рассказал главе региона, что ребенок ходит в муниципальный детсад, за него не приходится платить, а остальные дети получают в школе бесплатное питание.