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Губернатор Подмосковья навестил участников военной спецоперации в госпитале

Сегодня, 07:12
Фото: пресс-служба Правительства МО
Глава Подмосковья Андрей Воробьев нанес визит в военный госпиталь под Солнечногорском, где сейчас проходят лечение участники военной спецоперации, а также ветераны боевых действий, Великой Отечественной войны и члены их семей.

По данным newizv.ru, часть военнослужащих, попавших в госпиталь после участия в боевых действиях на Украине и освобожденных территориях, после выздоровления планируют вернуться на линию боевого соприкосновения, а остальные будут направлены на реабилитацию.

Губернатор Московской области обратился со словами поддержки к медикам и бойцам, поблагодарил их за проявленное мужество и предложил помощь. Он пообещал ответить на любые запросы, касающиеся поддержки участников СВО и их родственников, — начиная от детского сада и заканчивая прохождением курса реабилитации.

Житель Балашихи Артем сейчас лечится в госпитале после полученного ранения. На родине у него осталась мать, и боец попросил помощи в ремонте кровли ее дома.

Василий из Лыткарина восстанавливается после серьезного ранения. В его семье пятеро детей, и все пользуются положенными по закону льготами. Василий рассказал главе региона, что ребенок ходит в муниципальный детсад, за него не приходится платить, а остальные дети получают в школе бесплатное питание.

Виктор из Люберец уже два раза отправлялся в зону спецоперации, сейчас он лечится после ранения и просит, чтобы его оставленные на линии фронта документы были возвращены.

Аналогичные просьбы поступали и от других военнослужащих. Воробьев пообещал установить связь с военным комиссаром Московской области до конца недели и обсудить этот вопрос.

В госпитале функционирует 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профиля. В штате трудятся свыше 300 медработников, в том числе более 60 врачей. В каждом отделении — комфортные палаты, предназначенные для двух или трех пациентов.

Старшая медсестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина отметила, что бойцы довольны лечением и отношением к ним врачей, даже пишут благодарности заботящимся о них сотрудникам.

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