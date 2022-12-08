«Единая Россия» подвела итоги реализации партийных проектов за 2022 год

Региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Башкирии Раиль Асадуллин заявил, что в 2022 году по количеству школ, обновленных в рамках партпроекта, регион стал вторым в РФ. Он сообщил, что представлено 80 объектов, из них в 63-х работу закончили в нынешнем году, еще семнадцать рассчитаны на двухлетний цикл. На реализацию проектов из федеральной казны выделили порядка семи миллиардов рублей. Программа модернизации школьной инфраструктуры предусматривала шесть направлений работы. Они отражены в народной программе «Единой России». Это капитальный ремонт школ, обновление программно-методического обеспечения школьных библиотек, переподготовка преподавателей, обеспечение безопасных условий учебного процесса, модернизация учебно-материальной базы школы и обеспечение активности родителей.