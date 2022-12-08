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«Единая Россия» подвела итоги реализации партийных проектов за 2022 год

Сегодня, 11:01
Фото: ЕР
В региональном исполнительном комитете «Единой России» прошло расширенное заседание, участники которого подвели итоги реализации партийных проектов «Новая школа», «Городская среда», «Реальные дела» и «Модернизация почтовых отделений».

К заседанию, которое провели в формате  видео-конференц-связи, присоединились представители местных отделений партии.

Открывая его, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Евгений Мельников отметил, что в число главных задач, стоящих перед региональным отделением партии, входит выполнение наказов населения в рамках народной программы единороссов.

По его словам, общественно-экономические и геополитические условия обновились, и сейчас важно корректировать направленность и адресность всех предложений. Жители Башкирии должны понимать, что их желания слышат и учитывают. Особенно это касается местных инфраструктурных проектов, таких как «Городская среда», «Реальные дела», «Новая школа», «Культура малой Родины» и «Детский спорт». Населению республики нужно активнее участвовать в общественных слушаниях и самих мероприятиях по проектам, пояснил Мельников.

Региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Башкирии Раиль Асадуллин заявил, что в 2022 году по количеству школ, обновленных в рамках партпроекта, регион стал вторым в РФ. Он сообщил, что представлено 80 объектов, из них в 63-х работу закончили в нынешнем году, еще семнадцать рассчитаны на двухлетний цикл. На реализацию проектов из федеральной казны выделили порядка семи миллиардов рублей. Программа модернизации школьной инфраструктуры предусматривала шесть направлений работы. Они отражены в народной программе «Единой России». Это капитальный ремонт школ, обновление программно-методического обеспечения школьных библиотек, переподготовка преподавателей, обеспечение безопасных условий учебного процесса, модернизация учебно-материальной базы школы и обеспечение активности родителей.

Евгений Мельников подчеркнул, что воплощение в жизнь партийных проектов и народной программы позволит повысить качество жизни, и эта работа продолжится в 2023 году.

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