Чинить и строить: как Башкирия помогает восстанавливать автомобили

Башкирия, которая уже три года пытается провести транспортную реформу в своей столице, продолжает решать сопутствующие проблемы. В частности, один из ключевых перевозчиков Уфы «Башавтотранс» масштабно, в течение нескольких лет, обновляет свой автопарк — по словам замминистра транспорта РБ Руслана Гарипова, даже удалось сократить средний возраст автобусов до 3-4 лет.
Для тех, кто привык ездить на пропахших бензином старых «пазиках», это безусловное достижение (про степень комфорта в новых автобусах сейчас речи не идет), но при этом возникает вопрос их техобслуживания и ремонта. Так, например, еще в 2020 году начались закупки автобусов на газомоторном топливе (тогда их объем составлял около 10%), при этом открытым остался вопрос их постоянного обслуживания и ремонта, потому что в Уфе нет для этого «серьезных сервисов» пара десятков станций «Газпрома» на всю республику явно недостаточно. То есть машины новые есть, но это только пока.
Что касается автомобилей в принципе, то в России насчитывается около 54 млн машин. Средний возраст «легковушек» — 15 лет, грузовых — 22 года. И здесь встает тот же вопрос — что делать, если агрегаты со временем так или иначе изнашиваются, поставки новых заграничных деталей прекратились? В стране 369 машиностроительных заводов, более 70 тыс. автомастерских и около 500 компаний «посередине», которые занимаются ребилдингом — производством и восстановлением запчастей. При этом, по словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, Россия едва ли не единственная страна из крупных производителей автомобильной техники, где нет официальной промышленности по восстановлению запчастей и агрегатов для автомобилей.
Стоит уточнить, что ребилд-компании — это чаще всего бизнес типа b2b, то есть когда одна компания производит товары и услуги для другой компании. В контексте темы ремонта и восстановления запчастей это обычно работает так: клиент привозит машину в ремонт, а мастерская уже самостоятельно отправляет изношенные детали на восстановление. И в этом плане один из наибольших рисков для таких проектов прямо сейчас — потеря помещений. В Торгово-промышленной палате России считают, что избежать этих рисков поможет закон о промышленной реновации.
— В основном, речь идет о малых и средних предприятиях, и все наши нормативные документы, все наши инструменты по поддержке МСП могут заработать для них только в том случае, если они будут легально работать. Государство должно отрегулировать проблему технической исправности автомобилей в течение его всего жизненного цикла. Это нормативно правовое обеспечение, это доступ к финансовым ресурсам, возможность поддержки этих предприятий, — подчеркивает Сергей Катырин.
При том, что автокомпонентная отрасль числится в составе приоритетных в России, ребилд-компании ни в одну из программ поддержки не входят. Более того, у отрасли даже нет своего кода в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. По словам Сергея Катырина, фактически это означает, что такой отрасли нет, то есть поддерживать как будто некого:
— Нет нормативно-правовой базы — это самое главное. Естественно, возникает куча проблем у тех, кто этой работой занимается. Это касается ведь не только автомобильной промышленности, но и технических средств по большому спектру, которые эксплуатируются в стране.
Тем не менее башкирские производители запчастей за последние несколько лет вполне успешно работают над расширением производства и фокусировкой на импортозамещение — например, стоит упомянуть белебеевские предприятия. В частности, в АО «Белебеевский завод «Автонормаль» («БелЗАН»), которое входит в «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех», планируется наладить производство новых видов крепежа — общий объем инвестиций, заявлявшийся в 2021 году, составлял 593 млн руб., при этом участники «Инвестчаса» одобрили включение программы в перечень приоритетных с предоставлением льготного финансирования по линии Фонда развития промышленности России (ФРП РФ). Отметим, что «БелЗАН» производит запчасти для ключевых марок российского автопрома («АвтоВАЗ», «КамАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», «Иж-Авто»), а глава республики Радий Хабиров называл это предприятие «единственным производителем в стране по ряду позиций».
Другой местный завод «Автокомплект» в 2023 году планирует запустить производство тормозных дисков для легковых автомобилей «Автоваза» объемом до 102 тыс. штук в год. Проект был рассмотрен и одобрен в рамках программы «Комплектующие изделия» и предусматривает совместное финансирование регионального и ФРП РФ. По факту это увеличит долю отечественного производства тормозных дисков (сейчас — 27% от объема потребления). Напомним, что белебеевский «Автокомплект» является официальным поставщиком четырех российских автомобильных заводов: АО «АвтоВАЗ», ПАО «ГАЗ», ООО «УАЗ» и ООО «Соллерс-Елабуга». Также БЗАК — одна из крупнейших компаний, производящих элементы подвески и рулевого управления для вторичного рынка.
В завершение добавим, что участники недавнего круглого стола в ТПП предложили Минпромторгу включить восстановителей в Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. По их мнению, это даст ребилдерам доступ к технической информации производителей, а сама отрасль получит код ОКВЭД. В ближайшей перспективе это позволит разработать программу подготовки кадров, сформировать и унифицировать стандарты, а также единое техническое регулирование. И это будет серьезным подспорьем в решении проблем автопрома в России.