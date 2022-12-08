Чинить и строить: как Башкирия помогает восстанавливать автомобили

Для тех, кто привык ездить на пропахших бензином старых «пазиках», это безусловное достижение (про степень комфорта в новых автобусах сейчас речи не идет), но при этом возникает вопрос их техобслуживания и ремонта. Так, например, еще в 2020 году начались закупки автобусов на газомоторном топливе (тогда их объем составлял около 10%), при этом открытым остался вопрос их постоянного обслуживания и ремонта, потому что в Уфе нет для этого «серьезных сервисов» пара десятков станций «Газпрома» на всю республику явно недостаточно. То есть машины новые есть, но это только пока.