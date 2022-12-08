Беспалов заявил о выходе новых брендов взамен ушедшим иностранным

В том числе, он отметил, что ушедшие из России бренды иностранных ликеров освободили место для российских товаров данного сегмента.
Издание пишет, что Беспалов выразил уверенность, что в следующий год компания войдет с новыми отечественными брендами - так он прокомментировал прогнозируемые данные статистики Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам 2022 года.
В соответствии с представленной ФТС информацией, в прошлом году импорт продовольственных товаров составил двенадцать процентов от общего объема импортируемой продукции. За январь текущего года показатель увеличился на шестнадцать с половиной процентов по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. При этом отмечается увеличение закупки мяса - в два раза, зерна - на пятьдесят четыре процента, крепких и безалкогольных напитков - почти на двадцать с половиной процентов. Однако с февраля текущего года объем импорта из стран дальнего зарубежья начал сокращаться, сообщает newizv.ru.
Беспалов напомнил, что Российская Федерация строго соблюдает собственные интересы в отрасли продовольственной безопасности, несмотря на сокращение импорта продуктов питания и напитков.
«Временный дискомфорт потребителям может доставить только отсутствие привычных раскрученных брендов, но российский бизнес активно замещает освободившиеся ниши», - уверен владелец ГК «Традиции успеха».
Как пример в сегменте крепких напитков он привел итальянский бренд Davide Campari-Milano N.V. (ликер Aperol), и чешского производителя ликеров Jan Becher - Karlovarska Becherovka (ликер «Бехеровка»), которые ранее сообщили о сокращении бизнеса в Российской Федерации.
Беспалов отметил, что как только в ГК “Традиции успеха” поняли, что могут обеспечить качество, в кратчайшие сроки выпустили новые бренды, которые не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам.
По результатам исследования NF GROUP, свыше ста восьмидесяти иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в Российской Федерации после февраля 2022 года. Среди них около двадцати заняты в продовольственной отрасли. При этом 17 международных компаний заявили о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту и провели ребрендинг. Так, с рынка РФ ушла американская компания Beam Suntory (бурбон Jim Beam), а совместное предприятие Maxxium Russia продают российскому менеджменту.
Проанализировать соответствие оценок экспертов и данные статистики можно будет после предоставления ФТС обобщенных данных за 2022 год, публикация которых ранее была приостановлена.