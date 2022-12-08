Беспалов заявил о выходе новых брендов взамен ушедшим иностранным

В соответствии с представленной ФТС информацией, в прошлом году импорт продовольственных товаров составил двенадцать процентов от общего объема импортируемой продукции. За январь текущего года показатель увеличился на шестнадцать с половиной процентов по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. При этом отмечается увеличение закупки мяса - в два раза, зерна - на пятьдесят четыре процента, крепких и безалкогольных напитков - почти на двадцать с половиной процентов. Однако с февраля текущего года объем импорта из стран дальнего зарубежья начал сокращаться, сообщает newizv.ru.