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Андрей Воробьев поздравил с победой на олимпиаде учеников Физтех-лицея

Сегодня, 18:19
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Андрей Воробьев, губернатор Московской области, поздравил учеников Физтех-лицея им. П. Л. Капицы с высокими достижениями на олимпиаде по экспериментальной физике. Олимпиада проводилась с 20 по 28 ноября в Республике Беларусь.

Каждый год участниками олимпиады становятся одаренные школьники из разных стран. В 2022 году на мероприятие прибыли свыше 300 юных физиков из 12 регионов РФ и Белоруссии. 34 медали взяли учащиеся Физтех-лицея города Долгопрудного. Школьники рассказали губернатору Андрею Воробьеву о том, как проходила олимпиада, как они к ней готовились, а также о своих планах на будущее. Андрей Воробьев подарил Физтех-лицею новый автобус, чтобы ученики могли комфортно ездить на олимпиады, сообщает newizv.ru.

“Команда Физтех-лицея сотворила настоящее чудо на Международной олимпиаде по экспериментальной физике: взяла 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей в личном зачете. Кроме того, завоевала Гран-при в младшей лиге и два первых места в старшей лиге по результатам работы команд. Ребята, вы большие молодцы. Держите круто марку Физтеха”, – сообщил губернатор.

Школьники рассказали Андрею Воробьеву о своей традиции, которую соблюдают перед началом олимпиады. Она называется “Волшебная пятюня”: ребята соприкасаются открытыми ладонями друг с другом. По их словам, это помогает победить. Также школьники подарили губернатору Подмосковья флаг Физтех-лицея со своими автографами.

“Сделаем вам лабораторный корпус, чтобы ваши светлые идеи вы могли претворять, воплощать в жизнь. Только нам нужно вместе подумать, какое оборудование правильное купить”, – пообещал губернатор.

В олимпиаде приняли участие коллективы, которые состояли из 4 школьников и руководителя. Соревнование в командном зачете проводилось раздельно в двух лигах: младшей (учащиеся 8 и 9 классов) и старшей ( 10–11 классы). Команда не могла полностью состоять из учеников одного класса. Кроме этого, все участники состязались в личном зачете.

В олимпиаде было три тура, каждый состоял из двух экспериментальных задач. Тур длился 5 часов. Работу оценивало международное жюри. Команду из Подмосковья готовили опытные преподаватели: учителя и выпускники лицея, студенты МФТИ, победители и призеры прошлогодних международных олимпиад по физике.

Для Физтех-лицея данная олимпиада стала уже 4-й по экспериментальной физике. В 2018 году ученики привезли 4 золотые медали и Гран-при в старшей лиге, в 2019 году – одну золотую и 3 золотые медали в прошлом году.

 

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