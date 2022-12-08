Андрей Воробьев поздравил с победой на олимпиаде учеников Физтех-лицея

Каждый год участниками олимпиады становятся одаренные школьники из разных стран. В 2022 году на мероприятие прибыли свыше 300 юных физиков из 12 регионов РФ и Белоруссии. 34 медали взяли учащиеся Физтех-лицея города Долгопрудного. Школьники рассказали губернатору Андрею Воробьеву о том, как проходила олимпиада, как они к ней готовились, а также о своих планах на будущее. Андрей Воробьев подарил Физтех-лицею новый автобус, чтобы ученики могли комфортно ездить на олимпиады, сообщает newizv.ru.