Замдиректора РАЭК: Хранить данные пользователей мессенджеров за границей опасно

Итоги исследования свидетельствуют о том, что важным параметром для педагогов и родителей является безопасность применяемого в работе мессенджера, в том числе безопасность и хранение передаваемых в нем сведений. Волнение пользователей связано с тем, что в Сети все чаще появляются сообщения о случаях утечек персональных данных в отдельных зарубежных мессенджерах, пишет newsnn.ru.
WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер вошли в топ-3 самых востребованных мессенджеров. Среди учеников школ больше всего распространен VK Мессенджер. Полученная статистика говорит о том, что главный запрос у опрошенных – сокращение количества используемых инструментов и платформ, переключение между которыми отнимает время.
Для пользователей важно и то, насколько безопасны мессенджеры, как защищены и хранятся их данные. Дополнительно учителя и родители отмечают: им важно, где именно хранятся данные – в РФ или за границей. По словам 65% педагогов и 50% родителей, предпочтительнее, чтобы данные детей и учащихся хранились в России.
По словам Сергея Гребенникова, заместителя директора РАЭК, часто невозможно отследить, какая информация и куда уходит. Высока вероятность того, что доступ к данным получат и третьи лица – так Гребенников ответил на вопрос о безопасности хранения информации за границей. Эксперт также добавил: когда у продукта отсутствует представительство в РФ, к его владельцам зачастую нельзя полноценно обратиться за помощью.
Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев считает: у российского цифрового контура есть качественные продукты, способные заменить и уже замещающие аналогичные зарубежные программные решения.
“При использовании любого сервиса или социальной платформы очень важно обращать внимание на то, как компания подходит к заботе о безопасности своих пользователей. Это комплексная задача”, – высказался директор по аналитике АНО “Цифровая экономика” Карен Казарян.
Ректор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко отметил: важно, чтобы у посторонних не было доступа к школьникам, чтобы между собой общались только пользователи, принадлежащие к данному классу или школе, а их информация находилась в закрытом и защищенном контуре.
Специалисты РАЭК вели исследование в октябре - ноябре 2022 года. В общей сложности они опросили 520 респондентов, в числе которых – учителя и родители школьников.