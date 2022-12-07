Замдиректора РАЭК: Хранить данные пользователей мессенджеров за границей опасно

По словам Сергея Гребенникова, заместителя директора РАЭК, часто невозможно отследить, какая информация и куда уходит. Высока вероятность того, что доступ к данным получат и третьи лица – так Гребенников ответил на вопрос о безопасности хранения информации за границей. Эксперт также добавил: когда у продукта отсутствует представительство в РФ, к его владельцам зачастую нельзя полноценно обратиться за помощью.