Власти Уфы прокомментировали жалобы на синяки 5-летнего ребенка от воспитателя

Сегодня Mkset публиковал материал о жалобах мамы дошкольника на синяки и другие повреждения, которые ее ребенок получает в детском саду. По словам ребенка наносил ему их воспитатель, а специальная комиссия, созданная для рассмотрения жалоб его матери Альбины А. частично подтвердила изложенные в заявлении мамы дошкольника факты. Какие именно факты были подтверждены в ответе администрации не сообщается, однако «однозначного подтверждения того, что гематома на кожных покровах ребенка заявителя образовались в результате действий педагога комиссией не выявлено».