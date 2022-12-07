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Власти Уфы прокомментировали жалобы на синяки 5-летнего ребенка от воспитателя

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI
В сообщении управления администрации Орджоникидзевского района Уфы сказано, что доводы мамы ребенка частично подтверждаются.

Сегодня Mkset публиковал материал о жалобах мамы дошкольника на синяки и другие повреждения, которые ее ребенок получает в детском саду. По словам ребенка наносил ему их воспитатель, а специальная комиссия, созданная для рассмотрения жалоб его матери Альбины А. частично подтвердила изложенные в заявлении мамы дошкольника факты. Какие именно факты были подтверждены в ответе администрации не сообщается, однако «однозначного подтверждения того, что гематома на кожных покровах ребенка заявителя образовались в результате действий педагога комиссией не выявлено».

Сообщается в ответе администрации и то, что вчера, 6 декабря ребенок заявителя никаких травм, которые могли бы привести к гематомам, показанным на фото, не получал.

— Все эти фото были представлены заявителем 14 ноября на  совместном заседании двух вышеуказанных комиссий —  сообщили в Управлении по гуманитарным вопросам и образованию администрации Орджоникидзевского района Уфы

Дополнительно в администрации сообщили, что воспитателю объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за допущенную травму воспитанника, а с сотрудниками детсада был проведен внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей.

В декабре в старшей группе данного детсада пройдет родительское собрание с медиатором — педагогом-психологом Центра «Саторис» с целью урегулирования конфликтной ситуации среди родителей и возможной дальнейшей работы с детьми, если того захотят родители.

Заведующей детсадом между тем указали на необходимость усиления контроля по вопросу охраны жизни и здоровья детей, созданию безопасных условий пребывания детей в детском саду, а также по вопросу корректной работы с родителями.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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