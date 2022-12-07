Власти Уфы прокомментировали жалобы на синяки 5-летнего ребенка от воспитателя

Сегодня Mkset публиковал материал о жалобах мамы дошкольника на синяки и другие повреждения, которые ее ребенок получает в детском саду. По словам ребенка наносил ему их воспитатель, а специальная комиссия, созданная для рассмотрения жалоб его матери Альбины А. частично подтвердила изложенные в заявлении мамы дошкольника факты. Какие именно факты были подтверждены в ответе администрации не сообщается, однако «однозначного подтверждения того, что гематома на кожных покровах ребенка заявителя образовались в результате действий педагога комиссией не выявлено».
Сообщается в ответе администрации и то, что вчера, 6 декабря ребенок заявителя никаких травм, которые могли бы привести к гематомам, показанным на фото, не получал.
— Все эти фото были представлены заявителем 14 ноября на совместном заседании двух вышеуказанных комиссий — сообщили в Управлении по гуманитарным вопросам и образованию администрации Орджоникидзевского района Уфы
Дополнительно в администрации сообщили, что воспитателю объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за допущенную травму воспитанника, а с сотрудниками детсада был проведен внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
В декабре в старшей группе данного детсада пройдет родительское собрание с медиатором — педагогом-психологом Центра «Саторис» с целью урегулирования конфликтной ситуации среди родителей и возможной дальнейшей работы с детьми, если того захотят родители.
Заведующей детсадом между тем указали на необходимость усиления контроля по вопросу охраны жизни и здоровья детей, созданию безопасных условий пребывания детей в детском саду, а также по вопросу корректной работы с родителями.