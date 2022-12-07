В Уфе возбудили уголовное дело за ненадлежащее благоустройство населённых пунктов

Жители ряда населённых пунктов Калининского района Уфы в течение нескольких лет вынуждены жить с полным отсутствием инфраструктуры. В связи с обращениями граждан по данному факту возбуждено уголовное дело о ненадлежащем благоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По версии следствия, в 2012–2013 годах, многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами выделили земельные участки вокруг населенных пунктов Федоровка, Елкибаево, Самохваловка и Карпово. Всего к настоящему моменту выделено 2100 земельных участков.
Однако за девять лет данные территории так и не были облагорожены должным образом. Отмечается, что местные жители не могут получить качественное образование и медобслуживание, притом, что в многих семьях проживают дети с инвалидностью. Более того отсутствует газоснабжение, водоотведение, дорожная, транспортная и иная социальная инфраструктура, уличное освещение в границах населенных пунктов, не обеспечивается отлов бродячих собак.
Как сообщает ведомственная пресс-служба, сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин допущенных нарушений. лицам, ответственным за надлежащую организацию работы по благоустройству указанных населенных пунктов, будет дана правовая оценка.