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В Уфе возбудили уголовное дело за ненадлежащее благоустройство населённых пунктов

Сегодня, 18:38
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
За несколько лет в Калининском районе Уфы многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами получили более двух тысяч земельных участков, однако на данных территориях нет почти никакой инфраструктуры

 Жители ряда населённых пунктов Калининского района Уфы в течение нескольких лет вынуждены жить с полным отсутствием инфраструктуры. В связи с обращениями граждан по данному факту возбуждено уголовное дело о ненадлежащем благоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 

По версии следствия, в 2012–2013 годах, многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами выделили земельные участки вокруг населенных пунктов Федоровка, Елкибаево, Самохваловка и Карпово. Всего к настоящему моменту выделено 2100 земельных участков. 

Однако за девять лет данные территории так и не были облагорожены должным образом. Отмечается, что местные жители не могут получить качественное образование и медобслуживание, притом, что в многих семьях проживают дети с инвалидностью. Более того отсутствует газоснабжение, водоотведение, дорожная, транспортная и иная социальная инфраструктура, уличное освещение в границах населенных пунктов, не обеспечивается отлов бродячих собак. 

Как сообщает ведомственная пресс-служба, сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин допущенных нарушений. лицам, ответственным за надлежащую организацию работы по благоустройству указанных населенных пунктов, будет дана правовая оценка. 

 

#Азамат Нухов
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