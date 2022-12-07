В Уфе возбудили уголовное дело за ненадлежащее благоустройство населённых пунктов

Однако за девять лет данные территории так и не были облагорожены должным образом. Отмечается, что местные жители не могут получить качественное образование и медобслуживание, притом, что в многих семьях проживают дети с инвалидностью. Более того отсутствует газоснабжение, водоотведение, дорожная, транспортная и иная социальная инфраструктура, уличное освещение в границах населенных пунктов, не обеспечивается отлов бродячих собак.