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В Уфе в сегодня пройдут сплошные проверки общественного транспорта

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
Мероприятия будут направлены пресечение случаев нарушение ПДД

В Уфе в течение сегодняшнего пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. В ходе мероприятий внимание уделят снижению уровня аварийности на дорогах, пресечению нарушений правил безопасности и повышению уровня безопасности при перевозке пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД также проинспектируют техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров. 

Рейды пройдут с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.


#Азамат Нухов
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