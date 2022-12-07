В Уфе в сегодня пройдут сплошные проверки общественного транспорта

В Уфе в течение сегодняшнего пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. В ходе мероприятий внимание уделят снижению уровня аварийности на дорогах, пресечению нарушений правил безопасности и повышению уровня безопасности при перевозке пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД также проинспектируют техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.
Рейды пройдут с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.