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В центре Уфы произошел пожар в доме на улице Аксакова

Сегодня, 18:12
Фото: Алексей Гошкодер / 1MI
Огонь был локализован на площади порядка 70 квадратных метров

В Уфе около девяти часов вечера произошел пожар в доме по улице Аксакова. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. 

Пожар локализован в 22:05 на площади 70 кв.метров. Открытое горение ликвидировано ещё через 30 минут. К тушению привлечено 22 человека и 5 единиц техники.

Как отметили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего выясняются. 

 

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Напомним, несколькими годами ранее на улице Аксакова в Уфе неизвестные подожгли дом Бухартовских. Инцидент произошёл 13 марта 2020 года, уже спустя несколько дней после этого стало известно о решении властей восстановить дом. В этом году усадьбу несколько раз выставляли на торги. В сентябре 2022 года стало известно, что новым владельцем исторического памятника стал предприниматель из Уфимского района Константин Куликов.

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#Азамат Нухов
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