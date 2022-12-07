В центре Уфы произошел пожар в доме на улице Аксакова

В Уфе около девяти часов вечера произошел пожар в доме по улице Аксакова. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Пожар локализован в 22:05 на площади 70 кв.метров. Открытое горение ликвидировано ещё через 30 минут. К тушению привлечено 22 человека и 5 единиц техники.
Как отметили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего выясняются.
Напомним, несколькими годами ранее на улице Аксакова в Уфе неизвестные подожгли дом Бухартовских. Инцидент произошёл 13 марта 2020 года, уже спустя несколько дней после этого стало известно о решении властей восстановить дом. В этом году усадьбу несколько раз выставляли на торги. В сентябре 2022 года стало известно, что новым владельцем исторического памятника стал предприниматель из Уфимского района Константин Куликов.