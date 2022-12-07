В СВО в качестве добровольцев участвуют 84 активиста "Молодой Гвардии Единой России"

Такие же люди с большим сердцем и открытой душой обучаются в школе волонтеров-медиков, основанной на базе Симуляционного центра Башкирского государственного медицинского университета в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее». Они уже сейчас готовятся прийти на помощь участникам СВО, если в этом возникнет необходимость. Мы, медики, всегда привыкли помогать. Это еще с учебы в институте повелось. Я считаю, это благородное дело - помогать от души, бескорыстно.