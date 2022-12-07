В СВО в качестве добровольцев участвуют 84 активиста "Молодой Гвардии Единой России"

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию председателя МГЕР Антона Демидова, с начала СВО в Донбасс приехали более 1,2 тысячи активистов, а сейчас 84 волонтера являются добровольными участниками самой спецоперации или мобилизованы по призыву.
Свыше двух тысяч волонтеров МГЕР в настоящее время оказывают помощь семьям мобилизованных, помогают медикам в госпиталях, где лечат получивших ранение военнослужащих. Партийный проект «Женское движение «Единой России» организовал для девушек-волонтеров обучение, чтобы они могли медсестрами работать в больницах Донецка и Луганска.
Как полагает Медведев, название «Молодая Гвардия Единой России» связано с названием антифашистской молодежной организации «Молодая гвардия», и это не случайно.
С учетом происходящих в данный момент событий многие жители РФ, включая молодых, пересматривают свой взгляд на историю страны.
Активисты МГЕР поведали о своих чувствах, которые они испытывали, когда уезжали в Донбасс, рассказали, над чем работают в настоящее время, какие у них есть планы и идеи, способствующие тому, чтобы возвращалась мирная жизнь на территориях, оказавшихся в зоне СВО. В частности, речь идет о создании в Мариуполе центра молодежных инициатив.
В связи с поручением, данным Дмитрием Медведевым, специфику таких территорий необходимо учитывать, когда реализуются программы, которые способствуют закреплению на селе молодых специалистов: «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».
Еще одно предложение касается того, чтобы обеспечить льготный проезд студентов во всех регионах, в том числе во время летних каникул. Его проработка будет вестись вместе с финансовым блоком правительства страны. После этого оно станет частью народной программы «Единой России». Среди получателей льгот будут и студенты-волонтеры. Об этом сообщается на сайте ER.RU.
Как считает Медведев, всем активистам МГЕР удалось найти свое место жизни и состояться в качестве российских граждан. Он поздравил их с этим высоким званием.
«Кто такие добровольцы? Это люди, помогающие нуждающимся по доброй воле, совершенно безвозмездно. Волонтер, доброволец несёт в мир доброту, благородство и милосердие. Именно такие люди служат обществу в волонтерском штабе имени Минигали Шаймуратова, созданном для оказания помощи мобилизованным, а также их семьям.
Такие же люди с большим сердцем и открытой душой обучаются в школе волонтеров-медиков, основанной на базе Симуляционного центра Башкирского государственного медицинского университета в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее». Они уже сейчас готовятся прийти на помощь участникам СВО, если в этом возникнет необходимость. Мы, медики, всегда привыкли помогать. Это еще с учебы в институте повелось. Я считаю, это благородное дело - помогать от души, бескорыстно.
Таким образом, в текущей ситуации «Единая Россия» стала центром по сбору и оказанию гуманитарной помощи семьям мобилизованных, а также участникам специальной военной операции. Она объединила этой благородной миссией неравнодушных жителей, руководителей предприятий и организаций, депутатский корпус, предпринимательское сообщество, волонтерские и общественные организации.
Вот такая бескорыстная помощь – это идеология партии «Единая Россия», идеология нашего государства», – сказала Римма Утяшева, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Республике Башкортостан, член Комитета Государственной думы по охране здоровья.