В Минобре напомнили при какой температуре воздуха можно не идти в школу

При это сами школы работают вне зависимости от крепости мороза, уроки же проходят даже если придут на них два или даже один самый морозоустойчивый ученик. Однако есть нюанс, температура в самой школе не должна быть ниже 18 градусов, этого требуют санитарные нормы.