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В Минобре напомнили при какой температуре воздуха можно не идти в школу

Сегодня, 03:32
Фото: 1MI

Министр образования Башкирии напомнил школьникам о их законном праве пропустить уроки

Стойкие морозы по всей республике дают школьникам законное право остаться дома.

Морозы в Башкирии лишь крепнут и по прогнозам синоптиков в ближайшие дни по республике сохранится крепкий мороз. Между тем сильное похолодание дает школьникам законное право не посещать школу, причем для городских и для сельских школьников эти цифры разнятся, ведь добираться до школы в городе и на селе это две большие разницы.

  • 1-4 класс – занятия в сельских школах отменяются при температуре 23˚ ниже нуля, в городских школах — при 25˚ мороза. 

  • 5-9 классов – занятия в сельских школах отменяются при 25˚ ниже нуля, в городских — при 27˚ мороза. 

  • 10-11 класс – не посещать занятия в сельских школах разрешено при температуре воздуха 30˚ мороза, городских — при 32˚.

При это сами школы работают вне зависимости от крепости мороза, уроки же проходят даже если придут на них два или даже один самый морозоустойчивый ученик. Однако есть нюанс, температура в самой школе не должна быть ниже 18 градусов, этого требуют санитарные нормы.

#Ирина Деревянчук#Общество
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