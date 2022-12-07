В Минобре напомнили при какой температуре воздуха можно не идти в школу

Морозы в Башкирии лишь крепнут и по прогнозам синоптиков в ближайшие дни по республике сохранится крепкий мороз. Между тем сильное похолодание дает школьникам законное право не посещать школу, причем для городских и для сельских школьников эти цифры разнятся, ведь добираться до школы в городе и на селе это две большие разницы.
При это сами школы работают вне зависимости от крепости мороза, уроки же проходят даже если придут на них два или даже один самый морозоустойчивый ученик. Однако есть нюанс, температура в самой школе не должна быть ниже 18 градусов, этого требуют санитарные нормы.