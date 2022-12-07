В Башкирии в столкновении большегруза и легковушки погибли двое 20-летних пассажиров

Примечательным в ГИБДД считают что факт, что владелец легковушки на момент совершения ДТП был пассажиром, он к сожалению погиб. Кровь гражданина, который в момент ДТП находился за рулем авто взята на исследование, которое выявит, был ли водитель трезв в момент происшествия.