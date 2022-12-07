Уфимка пожаловалась Хабирову, что ее ребенка бьют в детском саду

Жительница Уфы Альбина Д. обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову в социальной сети. По словам женщины ранее со своей проблемой она обращалась и в полицию и в прокуратуру, однако эффекта, по ее словам не последовало. Женщина обращалась с заявлением в полицию еще в конце октября, ее обращению в прокуратуру уже месяц, но ситуация в дошкольном учреждении не изменилась, а лишь усугубилась.
Альбина Д. жалуется на воспитателей и заведующую детским садом в Уфе, куда ходит ее ребенок. По словам мамы, в детсаду воспитатели якобы регулярно поднимают руку на ее сына 2017 года рождения.
— То кружкой ударят по голове за пролитый чай, то по руке линейкой, то за в плечо ударили, за то что громко говорил. Все этим моменты проговаривала с заведующей, но ситуация не изменилась, а напротив продолжается — негодует родительница.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения молодой мамы стали слова сына, сказанные по возвращению из детсада 6 декабря. Ребенок сообщил маме, что воспитатель за нежелание спать в тихий час «повалила его на пол, начала раздевать до трусов, ударила по щеке и держала за шею». В подтверждении своих слова Альбина Д. показала фото.
— Заявление написала в прокуратуру. Когда будут наказаны такие «педагоги» за подобное?! Они продолжают работать с детьми и позволяют поднимать руку на моего сына! Все разговоры переводят на то, что они не знают что произошло и ребёнок сам придумал — негодует Альбина Д.
Mkset обратился за комментариями в пресс-службу управления образования администрации города Уфы, в ведении которого находятся все муниципальные дошкольные учреждения. Оперативного комментария получить не удалось, но как только комментарий будет получен, Mkset его опубликует. Также запрос был отправлен в прокуратуру.
Напомним, в ноябре в соцсетях появилось видео из комнаты, в которых у воспитанников детского сада проходит тихий час. На нем воспитательница наносит удары маленькой девочке за нежелание спать. В нынешний понедельник стало известно, что в отношении женщины возбудили уголовное дело.