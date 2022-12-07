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Уфимка пожаловалась Хабирову, что ее ребенка бьют в детском саду

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI

Уфимка заявила, что ее ребенка бьют в детском саду и показала фото Хабирову

Женщина говорит, что уже неоднократно обращалась в органы правопорядка, но безрезультатно.

Жительница Уфы Альбина Д. обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову в социальной сети. По словам женщины ранее со своей проблемой она обращалась и в полицию и в прокуратуру, однако эффекта, по ее словам не последовало. Женщина обращалась с заявлением в полицию еще в конце октября, ее обращению в прокуратуру уже месяц, но ситуация в дошкольном учреждении не изменилась, а лишь усугубилась.

Альбина Д. жалуется на воспитателей и заведующую детским садом в Уфе, куда ходит ее ребенок. По словам мамы, в детсаду воспитатели якобы регулярно поднимают руку на ее сына 2017 года рождения.

— То кружкой ударят по голове за пролитый чай, то по руке линейкой, то за в плечо ударили, за то что громко говорил. Все этим моменты проговаривала с заведующей, но ситуация не изменилась, а напротив продолжается — негодует родительница.

по словам мамы ее ребенку воспитатель вывихнул палецпо словам мамы ее ребенку воспитатель вывихнул палец
такие следы на шее ребенок принес из детского салатакие следы на шее ребенок принес из детского сала
по словам мамы ее ребенку воспитатель вывихнул палец
Фото: vk.com/Альбина Дмитриева

Последней каплей, переполнившей чашу терпения молодой мамы стали слова сына, сказанные по возвращению из детсада 6 декабря. Ребенок сообщил маме, что воспитатель за нежелание спать в тихий час «повалила его на пол, начала раздевать до трусов, ударила по щеке и держала за шею». В подтверждении своих слова Альбина Д. показала фото.

— Заявление написала в прокуратуру. Когда будут наказаны такие «педагоги» за подобное?! Они продолжают работать с детьми и позволяют поднимать руку на моего сына! Все разговоры переводят на то, что они не знают что произошло и ребёнок сам придумал — негодует Альбина Д.

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу управления образования администрации города Уфы, в ведении которого находятся все муниципальные дошкольные учреждения. Оперативного комментария получить не удалось, но как только комментарий будет получен, Mkset его опубликует. Также запрос был отправлен в прокуратуру.

Напомним, в ноябре в соцсетях появилось видео из комнаты, в которых у воспитанников детского сада проходит тихий час. На нем воспитательница наносит удары маленькой девочке за нежелание спать. В нынешний понедельник стало известно, что в отношении женщины возбудили уголовное дело.

В Башкирии экс-воспитательницу детсада будут судить за жестокое обращение с ребенком
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#Общество#Ирина Деревянчук
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