Уфимка пожаловалась Хабирову, что ее ребенка бьют в детском саду

Жительница Уфы Альбина Д. обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову в социальной сети. По словам женщины ранее со своей проблемой она обращалась и в полицию и в прокуратуру, однако эффекта, по ее словам не последовало. Женщина обращалась с заявлением в полицию еще в конце октября, ее обращению в прокуратуру уже месяц, но ситуация в дошкольном учреждении не изменилась, а лишь усугубилась.