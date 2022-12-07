Страховые компании уведомили 75 млн россиян о возможности пройти диспансеризацию

Руководитель фонда сообщил, что с января по сентябрь текущего года в фонды ОМС поступило примерно 4 млн обращений от россиян. 27 000 из них (0,7% от общего количества) – это жалобы на медпомощь. Баланин заметил, что все они были рассмотрены и 17 300 из них действительно признаны обоснованными, их удалось удовлетворить в досудебном порядке.