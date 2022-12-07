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Страховые компании уведомили 75 млн россиян о возможности пройти диспансеризацию

Сегодня, 17:37
Фото: pxhere.com
За 10 месяцев текущего года страховые медицинские организации сообщили более 75 млн россиян о том, что они могут пройти диспансеризацию. Об этом рассказал руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин на конференции "Медицина и качество – 2022".

По словам Баланина, из более чем 75 млн оповещенных россиян за 10 месяцев 2022 года воспользовались данной медицинской услугой 41 млн человек. Он назвал этот показатель очень хорошим и заявил, что на следующий год фонд ставит перед собой более масштабную задачу, пишет ТАСС.

Руководитель фонда сообщил, что с января по сентябрь текущего года в фонды ОМС поступило примерно 4 млн обращений от россиян. 27 000 из них (0,7% от общего количества) – это жалобы на медпомощь. Баланин заметил, что все они были рассмотрены и 17 300 из них действительно признаны обоснованными, их удалось удовлетворить в досудебном порядке.

Илья Баланин подчеркнул, что по ряду направлений фонд фиксирует снижение количества жалоб. Единственное направление, которое показало рост в 2022 году, – это жалобы на работу медицинских организаций.

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