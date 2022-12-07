Страховые компании уведомили 75 млн россиян о возможности пройти диспансеризацию

По словам Баланина, из более чем 75 млн оповещенных россиян за 10 месяцев 2022 года воспользовались данной медицинской услугой 41 млн человек. Он назвал этот показатель очень хорошим и заявил, что на следующий год фонд ставит перед собой более масштабную задачу, пишет ТАСС.
Руководитель фонда сообщил, что с января по сентябрь текущего года в фонды ОМС поступило примерно 4 млн обращений от россиян. 27 000 из них (0,7% от общего количества) – это жалобы на медпомощь. Баланин заметил, что все они были рассмотрены и 17 300 из них действительно признаны обоснованными, их удалось удовлетворить в досудебном порядке.
Илья Баланин подчеркнул, что по ряду направлений фонд фиксирует снижение количества жалоб. Единственное направление, которое показало рост в 2022 году, – это жалобы на работу медицинских организаций.