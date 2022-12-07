Стиральный порошок «Зифа Халяль» дочернего предприятия БСК будут поставлять за рубеж

Posted 7 декабря 2022,, 19:47
Published 7 декабря 2022,, 19:47
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
— Каждый год БСК увеличивает объемы выпуска и «халяльность» продукции, что в современном мире означает не только высокое качество, но и экологичность производства. «Зифа Халяль» — это возможность заполнить российским моющим средством определенную рыночную нишу: удовлетворить запросы отдельной категории потребителей, для которой важно не только высокое качество, но и конкретный состав выпускаемой продукции, — комментирует генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.
Состав синтетического моющего средства «Зифа Халяль» принципиально отличается от обычного стирального порошка. В рецептуру не входят вещества, противоречащие канонам ислама. В данном случае — животные жиры, используемые в мыльной основе большинства моющих средств. Потребитель получит стиральный порошок, который эффективно удаляет загрязнения, благодаря биологически разлагаемым ингредиентам на основе пальмового масла. Стоит отметить, что «Зифа Халяль» первое подобное в России моющее средство.
Продукция под маркой «Зифа Халяль» сертифицирована и прошла аттестацию комитета Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В ближайшее время стиральный порошок появится во многих регионах нашей страны. Сегодня предприятие активно ведет переговоры со странами СНГ, куда уже поставляется продукция Эколь — «Зифа», «Луч», «Белизна» и «Кальцинированная сода». Также рассматривается вопрос поставок в дружественные страны дальнего зарубежья — Иран, Турцию, Саудовскую Аравию и др.
Осенью 2020 года была возобновлена работа законсервированной ранее площадки по выпуску синтетических моющих средств «Эколь». Перезапуск способствовал не только созданию дополнительных рабочих мест, но и возможности наполнить национальный рынок высококачественными моющими средствами российского производства — реализовать один из проектов БСК по импортозамещению.