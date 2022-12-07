mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стерлитамак из-за неблагоприятных метеоусловий превратился в вонючий Silent Hill

Сегодня, 04:10
Фото: https://vk.com/vozduh_str
Местные группы в социальных сетях завалены видео-жалобами на густой химический смог.

Жители Стерлитамака который день жалуются на сильную химическую вонь в городе, сегодняшним же утром еще темный город накид густой химический смог, местные жители жалуются на то, что из-за него снижена даже видимость. Жалобы на сильный химический запах в воздухе публиковались и на странице главы Башкирии Радия Хабирова, его местные настоятельно приглашают посетить вторую столицу Башкирии и самостоятельно убедиться в регулярном наличии неприятного запаха.

Одна из горожанок Алина Шаяхметова 6 декабря опубликовала фото, на котором из-за густого смога даже не видно самой трубы.

— Дышать невозможно, даже трубу не видно, лишь белый дымок от неё виднеется! Прям потоком шёл серый дым, жгло горло, кашель сильно воняло хлором! — написала она.

Фото: vk.com/Алина Шаяхметова

Сегодня утром в сообществе «Стерлитамак, дыши» появилась следующая запись.

Утро 7 декабря в Стерлитамаке встретило горожан сильнейшим химическим смогом, туманом! Рекордная загазованность! Наблюдаются дни НМУ (неблагоприятных метео условий — прим.ред.), когда заводы обязаны снизить мощности на 20-40% дабы уберечь жителей от отравлений. Сделали они это?! Мы в этом, мягко говоря сомневаемся.

К жителям обращаются с просьбой фиксировать свои жалобы в контролирующих органах, в комментариях же граждане отчитываются об оставленных заявках.

— Сейчас, 7 утра, 7 декабря, Ленина-Худайбердина открыла окно и чуть не задохнулась!!! Такой ядренной вони, будто в окно тебе направлена огромная выхлопная труба, не ожидала, хоть и газуют 2 неделю!!! Алле, МЧС, нам уже пора эвакуироваться с города?! Что происходит, кто возьмёт на себя ответственность????? Как детей отправлять в школу?! — пишет пользовательница под ником Роза Чайная и выкладывает видео города в тумане.

 

В комментариях к жителям Стерлитамака присоединяются и жители соседнего промышленного Салавата, которые сообщают об аналогичной картине в городе и жалуются на ежедневные головные боли.

В группе «Стерлитамак, дыши!» объявили победителя конкурса фото в противогазах
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Сотни метров украденного кабеля и миллиарды из бюджета: все о трассе Уфа—Стерлитамак
Вчера, 23:05
Обделили: семьи добровольцев отреагировали на новогодние выплаты мобилизованным
Вчера, 09:43
Куратор транспортной реформы: что известно о новом министре транспорта Башкирии
5 декабря 15:19
Роспотребнадзор Башкирии рекомендовал начать носить маски в общественных местах
Вчера, 10:18
«Дом смерти»: как скандальный недострой в Уфе стал зловещей городской легендой
3 декабря 07:55
Где в Уфе покататься на коньках: полный список городских катков на сезон 2022/23
5 декабря 05:34