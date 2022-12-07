Стерлитамак из-за неблагоприятных метеоусловий превратился в вонючий Silent Hill

Жители Стерлитамака который день жалуются на сильную химическую вонь в городе, сегодняшним же утром еще темный город накид густой химический смог, местные жители жалуются на то, что из-за него снижена даже видимость. Жалобы на сильный химический запах в воздухе публиковались и на странице главы Башкирии Радия Хабирова, его местные настоятельно приглашают посетить вторую столицу Башкирии и самостоятельно убедиться в регулярном наличии неприятного запаха.
Одна из горожанок Алина Шаяхметова 6 декабря опубликовала фото, на котором из-за густого смога даже не видно самой трубы.
— Дышать невозможно, даже трубу не видно, лишь белый дымок от неё виднеется! Прям потоком шёл серый дым, жгло горло, кашель сильно воняло хлором! — написала она.
Сегодня утром в сообществе «Стерлитамак, дыши» появилась следующая запись.
Утро 7 декабря в Стерлитамаке встретило горожан сильнейшим химическим смогом, туманом! Рекордная загазованность! Наблюдаются дни НМУ (неблагоприятных метео условий — прим.ред.), когда заводы обязаны снизить мощности на 20-40% дабы уберечь жителей от отравлений. Сделали они это?! Мы в этом, мягко говоря сомневаемся.
К жителям обращаются с просьбой фиксировать свои жалобы в контролирующих органах, в комментариях же граждане отчитываются об оставленных заявках.
— Сейчас, 7 утра, 7 декабря, Ленина-Худайбердина открыла окно и чуть не задохнулась!!! Такой ядренной вони, будто в окно тебе направлена огромная выхлопная труба, не ожидала, хоть и газуют 2 неделю!!! Алле, МЧС, нам уже пора эвакуироваться с города?! Что происходит, кто возьмёт на себя ответственность????? Как детей отправлять в школу?! — пишет пользовательница под ником Роза Чайная и выкладывает видео города в тумане.
В комментариях к жителям Стерлитамака присоединяются и жители соседнего промышленного Салавата, которые сообщают об аналогичной картине в городе и жалуются на ежедневные головные боли.