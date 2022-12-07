Стерлитамак из-за неблагоприятных метеоусловий превратился в вонючий Silent Hill

— Сейчас, 7 утра, 7 декабря, Ленина-Худайбердина открыла окно и чуть не задохнулась!!! Такой ядренной вони, будто в окно тебе направлена огромная выхлопная труба, не ожидала, хоть и газуют 2 неделю!!! Алле, МЧС, нам уже пора эвакуироваться с города?! Что происходит, кто возьмёт на себя ответственность????? Как детей отправлять в школу?! — пишет пользовательница под ником Роза Чайная и выкладывает видео города в тумане.