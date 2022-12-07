Стали известны предварительные даты проведения ЕГЭ в 2023 году в Башкирии

Так, по словам Хажина, сегодня, седьмого декабря, итоговое сочинение (изложение) написали более 15 тысяч школьников. Отмечается, что для тех, кто получил за сочинение «незачет», а также тех, кто пропустил его по уважительной, документально подтвержденной причине, смогут сдать его в дополнительные дни — 1 февраля и 3 мая 2023 года.