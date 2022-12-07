Стали известны предварительные даты проведения ЕГЭ в 2023 году в Башкирии

ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период — с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 6 по 19 сентября. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин, проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием экзаменов были опубликованы, а федеральном портале нормативных правовых актов.
Глава ведомства напомнил о том, что что заявление на участие в ЕГЭ можно подать до 1 февраля 2023 года включительно, добавив, что одним из условий допуска к экзамену является получение «зачёта» по итоговому сочинение (изложению).
Так, по словам Хажина, сегодня, седьмого декабря, итоговое сочинение (изложение) написали более 15 тысяч школьников. Отмечается, что для тех, кто получил за сочинение «незачет», а также тех, кто пропустил его по уважительной, документально подтвержденной причине, смогут сдать его в дополнительные дни — 1 февраля и 3 мая 2023 года.