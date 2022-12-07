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Росавиация увеличило количество субсидируемых рейсов из Уфы

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
Обновленный список был опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Росавиация увеличило количество субсидируемых рейсов из Уфы. Сообщается, что в отправленный список Федерального агентства воздушного транспорта вошли рейсы авиакомпаний «Азимут», «Ямал», «ЮТэйр» в Волгоград, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Надым, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Ноябрьск, Омск, Ростов-на-Дону, Салехард, Самару, Ханты-Мансийск, Челябинск.

Субсидии также получили маршруты из Астрахани, Грозного, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нового Уренгоя, Перми авиакомпаний «Азимут», «ЮТэйр», «Рэд Вингс», «Ямал» и «Сибирь».

Отмечается, поддержка отказывается в рамках постановления правительства РФ №1242. 

#Элина Сайфранова
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