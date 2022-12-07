Росавиация увеличило количество субсидируемых рейсов из Уфы. Сообщается, что в отправленный список Федерального агентства воздушного транспорта вошли рейсы авиакомпаний «Азимут», «Ямал», «ЮТэйр» в Волгоград, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Надым, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Ноябрьск, Омск, Ростов-на-Дону, Салехард, Самару, Ханты-Мансийск, Челябинск.
Субсидии также получили маршруты из Астрахани, Грозного, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нового Уренгоя, Перми авиакомпаний «Азимут», «ЮТэйр», «Рэд Вингс», «Ямал» и «Сибирь».
Отмечается, поддержка отказывается в рамках постановления правительства РФ №1242.